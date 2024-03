March 1, 2024 / 12:58 PM IST

Pat Cummins : ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్(Pat Cummins) అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. కంగారూ జ‌ట్టు సార‌థిగా 100 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో డారిల్ మిచెల్‌(Daryl Mitchell)ను ఔట్ చేసిన‌ క‌మిన్స్ 100 వికెట్ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. దాంతో, ఈ ఘ‌న‌త‌కు చేరువైన ప‌దో కెప్టెన్‌గా క‌మిన్స్ రికార్డు సృష్టించాడు. అత‌డి కంటే ముందు భార‌త మాజీ కెప్టెన్ క‌పిల్ దేవ్(Kapil Dev), ద‌క్షిణాఫ్రికా ఆల్‌రౌండ‌ర్ షాన్ పొలాక్, పాకిస్థాన్ మాజీ పేస‌ర్ వ‌సీమ్ అక్ర‌మ్‌, వెస్టిండీస్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ జేస‌న్ హోల్డ‌ర్‌లు ఈ ఫీట్ సాధించారు.

కెప్టెన్‌గా వందకు పైగా వికెట్లు తీసిన ఆట‌గాళ్ల‌ జాబితాలో పాక్ మాజీ సార‌థి ఇమ్రాన్ ఖాన్ అగ్ర‌స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు. ఇమ్రాన్ 71 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 187 వికెట్లు తీశాడు. క‌పిల్ దేవ్ 58 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 111 వికెట్లు తీయ‌గా.. షాన్ పొలాక్ 50 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 103 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

A century of wickets for Pat Cummins as Australia captain 👏#NZvAUS pic.twitter.com/r7Trg0o6JV

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 1, 2024