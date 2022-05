CSK vs GT | గెలిపించిన సాహా.. చెన్నైపై గుజరాత్ ఘనవిజయం

May 15, 2022 / 07:13 PM IST

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో టేబుల్ టాపర్స్ గుజరాత్ టైటాన్స్ అద్భుతంగా ఆడారు. ముఖ్యంగా వెటరన్ ప్లేయర్ వృద్ధిమాన్ సాహా (67 నాటౌట్) అదిరిపోయే ఆటతీరుతో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. అంతకుముందు టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై.. గుజరాత్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బంతులు వేయడంతో 133 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.

లక్ష్య ఛేదనలో గుజరాత్‌కు సాహాతో కలిసి గిల్ (18) మంచి ఆరంభమే ఇచ్చాడు. అయితే తనకు దక్కిన ఆరంభాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోయిన అతను కాసేపటికే పెవిలియన్ చేరాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన మాథ్యూ వేడ్ (20) ధాటిగా ఆడాడు. అయితే హార్దిక్ పాండ్యా (7) మరోసారి ఘోరంగా విఫలమయ్యాడు.

ఇలాంటి సమయంలో డేవిడ్ మిల్లర్ (15 నాటౌట్)తో కలిసి ఆచితూచి ఆడిన సాహా.. మరో ఐదు బంతులు మిగిలి ఉండగానే జట్టుకు విజయాన్ని కట్టబెట్టాడు. దీంతో గుజరాత్ జట్టు ఏడు వికెట్ల తేడాతో చెన్నైపై ఘనవిజయం సాధించింది. చెన్నై బౌలర్లలో మతీష ప్రతిరాణా రెండు వికెట్లు తీయగా.. మొయీన్ అలీ ఒక వికెట్ తీసుకున్నాడు.

FIFTY for @Wriddhipops! 👏 👏

What a fine knock this has been by the @gujarat_titans right-hander in the chase! 👌 👌

Follow the match ▶️ https://t.co/wRjV4rFs6i #TATAIPL | #CSKvGT pic.twitter.com/qt5yEdgMWj

— IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2022