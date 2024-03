March 12, 2024 / 10:49 AM IST

Cristiano Ronaldo : ఆట‌లో గెలుపు ఓట‌ములు స‌హ‌జ‌మే. కానీ, ఆట‌గాళ్లు మాత్రం ఓట‌మిని త‌ట్టుకోలేరు. అవును.. ఎన్నో మ్యాచులు గెలిచిన ఆట‌గాడిగైనా.. సాధార‌ణ ప్లేయ‌ర్‌నైనా ఓట‌మి ఎంతో కుంగ‌దీస్తుంది. ఆ బాధ‌లో కంట‌త‌డి పెట్టేలా చేస్తుంది. తాజాగా ఫుట్‌బాల్ దిగ్గ‌జం క్రిస్టియానో రొనాల్డో(Cristiano Ronaldo) సైతం వల‌వ‌లా ఏడ్చాడు. క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో అల్ న‌స్రీ(Al Nassr) జ‌ట్టు ఓట‌మిని అత‌డు త‌ట్టుకోలేక‌పోయాడు.

జ‌ట్టును గెలిపించ‌లేక‌పోయాన‌నే బాధ‌తో ఈ స్టార్ ఫుట్‌బాల‌ర్ మైదానంలోనే చిన్న‌పిల్లాడిలా ఏడ్చేశాడు. ఏఎఫ్‌సీ చాంపియ‌న్స్ లీగ్ క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో రొనాల్డో సార‌థ్యంలోని అల్ న‌స్రీ జ‌ట్టు అల్ ఐన్ టీమ్‌తో త‌ల‌ప‌డింది. ఆ మ్యాచ్‌లో రొనాల్డో చివరి నిమిషంలో పెనాల్టీని గోల్‌గా మ‌లిచాడు.

#Ronaldo just didn’t go to Saudi Arabia for money, he puts his heart and soul into every match. Just look at the emotions💔. Unlike sitting on the bench like other players, he’s playing with everything he has got, he was the only one who scored the penalty. The entire team missed pic.twitter.com/IK2ad3ohzH

— NickyBaba (@Nicky__Baba) March 11, 2024