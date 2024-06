T20 World Cup | టీమ్‌ ఇండియా Vs సౌతాఫ్రికా.. ఆలయాల్లో భారత క్రికెట్‌ అభిమానుల పూజలు

T20 World Cup | టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో (T20 World Cup final) ఇవాళ బార్బడోస్‌ (Barbados)లోని బ్రిడ్జ్‌టౌన్‌లో ఇండియా, సౌతాఫ్రికా మ‌ధ్య ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ జ‌ర‌గ‌నున్నది. ఈ నేపథ్యంలో సౌతాఫ్రికాతో పోరులో టీమ్‌ఇండియా గెలవాలని కోరుకుంటూ భారత క్రికెట్‌ అభిమానులు పూజలు చేస్తున్నారు (perform puja).

T20 World Cup | ప్రతిష్ఠాత్మక టీ20 ప్రపంచకప్‌ ఆఖరి అంకానికి చేరుకుంది. అపజయమన్నదే ఎరుగకుండా ప్రత్యర్థులను చిత్తుచేస్తూ అజేయంగా ఫైనల్లోకి దూసుకొచ్చిన భారత్ (Team India)‌, దక్షిణాఫ్రికా (South Africa ) తమ చిరకాల కల సాకారానికై సై అంటే సై అంటున్నాయి. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో (T20 World Cup final) ఇవాళ బార్బడోస్‌ (Barbados)లోని బ్రిడ్జ్‌టౌన్‌లో ఇండియా, సౌతాఫ్రికా మ‌ధ్య ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ జ‌ర‌గ‌నున్నది.

ఈ మ్యాచ్‌ కోసం భారత క్రికెట్‌ అభిమానులు (Cricket fans) ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. దక్షిణాఫ్రికా కంటే భారత్‌ బలంగా కనిపిస్తున్నా..అనిశ్చితికి మారుపేరైనా టీ20ల్లో అదృష్టం ఎవరిని వరిస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో సౌతాఫ్రికాతో పోరులో టీమ్‌ఇండియా గెలవాలని కోరుకుంటూ భారత క్రికెట్‌ అభిమానులు పూజలు చేస్తున్నారు (perform puja). దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు ఆలయాల్లో శనివారం ఉదయం పూజలు నిర్వహించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారాయి.

సరిగ్గా పదేండ్ల తర్వాత పొట్టి ప్రపంచకప్‌లో టైటిల్‌ పోరుకు అర్హత సాధించిన భారత్‌..రెండో సారి కప్‌ను ముద్దాడాలని చూస్తున్నది. ఐసీసీ మెగాటోర్నీల్లో తమపై ఉన్న చోకర్స్‌ ముద్రను చెరిపివేస్తూ తొలిసారి ఫైనల్‌కు వచ్చిన సఫారీలు ప్రపంచకప్‌ను ఒడిసిపట్టుకునేందుకు తహతహలాడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కప్‌ కోసం రెండు అత్యుత్తమ జట్లు కొదమసింహాల్లా కొట్లాడే అవకాశముంది. 2007లో తొలిసారి ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన భారత్‌కు ఈసారి గెలిస్తే.. మన ఖాతాలో రెండోది చేరినట్లే.

ఫైన‌ల్‌కు వ‌ర్షం వ‌స్తే.. విజేత‌ను ఎలా నిర్ణయిస్తారు?

ఇవాళ ఇండియా, సౌతాఫ్రికా మ‌ధ్య ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌కు వరుణుడు అడ్డుపడే అవకాశం ఉంది. బార్బడోస్‌లోని బ్రిడ్జ్‌టౌన్‌లో ఇవాళ వ‌ర్షం ప‌డే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో మ్యాచ్‌కు అంత‌రాయం ఏర్పడ‌నున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒక‌వేళ ఇవాళ బ్రిడ్జ్‌టౌన్‌లో వ‌ర్షం ప‌డినా.. ఫైన‌ల్ కోసం రిజ‌ర్వ్ డేను ఉంచారు. ఒక‌వేళ రిజ‌ర్వ్ డే రోజున కూడా వ‌ర్షం వ‌స్తే , అప్పుడు మ్యాచ్‌ను ర‌ద్దు చేయాల్సి ఉంటుంది. రేపు కూడా 99 శాతం ఆకాశం మేఘావృత‌మై ఉంటుంద‌ని వెద‌ర్ రిపోర్టు చెబుతోంది. ఆదివారం కూడా ఉరుములు, మెరుపుల‌తో కూడిన వ‌ర్షం ప‌డే అవ‌కాశం ఉన్నది. ఒక‌వేళ ఆదివారం కూడా వ‌ర్షం వ‌ల్ల మ్యాచ్ ర‌ద్దు అయితే అప్పుడు సౌతాఫ్రికా, ఇండియా జ‌ట్లను సంయుక్త విజేత‌లుగా ప్రక‌టిస్తారు.

జట్ల అంచనా

భారత్‌: రోహిత్‌(కెప్టెన్‌), కోహ్లీ, పంత్‌, సూర్యకుమార్‌, దూబే, హార్దిక్‌, అక్షర్‌, జడేజా, అర్ష్‌దీప్‌, కుల్దీప్‌, బుమ్రా.

దక్షిణాఫ్రికా: మార్క్మ్‌(కెప్టెన్‌), డికాక్‌, హెండ్రిక్స్‌, మిల్లర్‌, స్టబ్స్‌, క్లాసెన్‌, జాన్సెన్‌, మహారాజ్‌, రబాడ, నోకియా, షంసి/బార్ట్‌మన్‌.

