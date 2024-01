January 1, 2024 / 04:03 PM IST

Zimbabwe : కొత్త ఏడాది ఆరంభంలో జింబాబ్వే(Zimbabwe) జ‌ట్టు వ‌న్డే, టీ20 సిరీస్‌కు సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. జ‌న‌వ‌రిలో శ్రీ‌లంక ప‌ర్య‌ట‌న‌(Srilanka Tour) ఉన్నందున‌ ఆ దేశ‌ క్రికెట్ బోర్డు సోమ‌వారం 15 మందితో కూడిన స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. ఈ సిరీస్ కోసం విధ్వంస‌క బ్యాట‌ర్ క్రెగ్ ఎర్వినే(Craig Ervine)కు మ‌ళ్లీ సార‌థ్య బాధ్య‌తలు అప్ప‌గించింది. టీ20ల‌కు సికింద‌ర్ ర‌జా కెప్టెన్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నున్నాడు.

ఇక‌ 33 ఏండ్ల ఆఫ్ స్పిన్న‌ర్ మ‌ఫుద్జ త‌పివ, పేస‌ర్ ఫ‌ర‌జ్ అక్ర‌మ్ కూడా అనూహ్యంగా స్క్వాడ్‌లో చోటు ద‌క్కించుకున్నారు. ఐర్లాండ్ సిరీస్‌లో అద‌ర‌గొట్టిన కైత‌నో, తిన‌శే, మిల్ట‌న్, టోనీలు ఊహించిన‌ట్టుగానే లంక సిరీస్‌కు సెలెక్ట్ అయ్యారు.

వ‌న్డే స్క్వాడ్ : క్రెగ్ ఎర్విన్(కెప్టెన్), అక్ర‌మ్ ఫ‌రాజ్, బ‌ర్ల్ రియాన్, గుంబీ జాయ్‌లార్డ్, జాంగ్వే లుకే, కైత‌నో త‌కుడ్జువ‌న‌షే, క‌మ‌న్హుక‌మ్వే, మ‌దండె క్లైవ్, మ‌స‌క‌జ్ద వెల్లింగ్‌ట‌న్, మ‌ఫుద్జ త‌పివ‌, మున్యోంగ టోని, ముజ‌ర‌బ‌ని బ్లెస్సింగ్, గ‌రావ రిచ‌ర్డ్, సికింద‌ర్ ర‌జా, శుంబా మిల్ట‌న్.

Zimbabwe have announced their ODI and T20I squads for the Sri Lanka tour.https://t.co/j4iuVaaTl2

— ICC (@ICC) January 1, 2024