January 1, 2024 / 03:17 PM IST

టోక్యో: జ‌పాన్‌లో ఇవాళ 7.6 తీవ్ర‌త‌తో భారీ భూకంపం(Japan Earthquake) వ‌చ్చింది. ఇషికావా రాష్ట్రంలో భారీ స్థాయిలో న‌ష్టం జ‌రిగే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి. భూకంపం వ‌ల్ల ఓ బిల్డింగ్ వ‌ద్ద భూమిలో ప‌గుళ్లు వ‌చ్చాయి. జ‌నం భ‌యంతో బిల్డింగ్ బ‌య‌టే కూర్చుండిపోయారు. టోయోమా, ఇషికావా, నిగాటా రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ప్ర‌భావం ఉన్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. జ‌పాన్‌కు చెందిన షిండో స్కేల్‌పై తీవ్ర‌త 7గా న‌మోదు అయ్యింది. ఆ దేశ రేటింగ్ ప్రకారం ఇది చాలా తీవ్ర‌మైన భూకంప‌మే. దీని వ‌ల్ల అతితీవ్ర స్థాయిలో సునామీ వ‌చ్చే అవ‌కాశాలు ఉన్న‌ట్లు వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. దేశం ప‌శ్చిమ తీరం వైపున వార్నింగ్ జారీ చేశారు.

ఇషికావాలో సుమారు 5 మీట‌ర్ల ఎత్తు వ‌ర‌కు సునామీ అల‌లు వ‌చ్చే అవ‌కాశాలు ఉన్న‌ట్లు వెద‌ర్ ఏజెన్సీ త‌న వార్నింగ్‌లో తెలిపింది. హొక్కియాడా నుంచి నాగ‌సాకి మ‌ధ్య జ‌పాన్ స‌ముద్ర‌తీరం వెంట సుమారు మూడు మీట‌ర్ల ఎత్తులో సునామీ అల‌లు వ‌చ్చే అకాశాలు ఉన్నాయి.

కోస్త‌ల్ ప్రాంతాల‌ను వీడి వెళ్లాల‌ని ఇప్ప‌టికే ఇషికావా, నిగాటా, టొయామా, య‌మ‌గాతా రాష్ట్రాల్లో అల‌ర్ట్ జారీ చేశారు. ఇషికావాలోని వ‌జీమా పోర్టులో ఇప్ప‌టికే 1.2 మీట‌ర్ల ఎత్తున్న రాకాసి అల‌లు వ‌చ్చేశాయి. నోటో ద్వీపం వ‌ద్ద సునామీ ప్ర‌మాద హెచ్చ‌రిక‌లు జారీ చేశారు. భూకంపం న‌మోదు అయిన క్ష‌ణం నుంచి వ‌జీమా పోర్టులో తీవ్ర అల‌లు తాకుతూనే ఉన్నాయి. 7.6 తీవ్ర‌త భూకంపం త‌ర్వాత నోటో ప్రావిన్సులో భారీగా భూ ప్ర‌క‌పంన‌లు వ‌చ్చిన‌ట్లు అధికారులు చెప్పారు. నోటో రాష్ట్రంలో 5 తీవ్ర‌త క‌న్నా ఎక్కువ తీవ్ర‌త ఉన్న ఏడు భూకంపాలు న‌మోదు అయిన‌ట్లు తెలిపారు.

స్థానిక కాల‌మానం ప్ర‌కారం సాయంత్రం 4.30 త‌ర్వాత అన్ని ప‌శ్చిమ తీరాల్లో సునామీ అల‌లు చేరుకున్నాయి. ఫుకుషిమా ప్ల‌వ‌ర్ ప్లాంట్‌కు ఎటువంటి ప్ర‌మాదం జ‌ర‌గ‌లేద‌ని ఆప‌రేట‌ర్ టెప్కో తెలిపింది. ఒక‌టి, రెండో ప‌వ‌ర్ ప్లాంట్లు స‌జావుగా న‌డుస్తున్న‌ట్లు త‌మ ఎక్స్ అకౌంట్‌లో టెప్కో వెల్ల‌డించింది

