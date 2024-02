February 2, 2024 / 12:58 PM IST

AUS vs WI 1st ODI : ఆస్ట్రేలియా కంచుకోట గ‌బ్బా(Gabba)లో చారిత్రాత్మక విజ‌యం నమోదు చేసిన వెస్టిండీస్(West Indies) వ‌న్డే సిరీస్‌లో మాత్రం త‌డ‌బ‌డింది. మెల్‌బోర్న్ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న‌ తొలి వ‌న్డేలో 231 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. కేసీ కార్టీ (86 : 108 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స‌ర్లు) రోస్ట‌న్ ఛేజ్‌(59 : 67 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు)లు హాఫ్ సెంచ‌రీలు బాద‌డంతో ఆస్ట్రేలియా ముందు మోస్త‌రు ల‌క్ష్యాన్ని ఉంచింది.

అరంగేట్రంలోనే కంగారూ బౌల‌ర్ గ్జావిజ‌య‌ర్ బార్ట్‌లెట్(Xavier Bartlett,) నాలుగు వికెట్లతో స‌త్తా చాటగా.. సియాన్ అబాట్, కామెరూన్ గ్రీన్‌లు రెండేసి వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు. టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ తీసుకున్న ఆసీస్ కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్ న‌మ్మ‌కాన్ని బౌల‌ర్లు నిల‌బెట్టారు. ఆదిలోనే ఓపెన‌ర్లు అలిక్ అథ‌నాజే(5), జ‌స్టిన్ గ్రేవీస్‌(1)ల‌ను ఔట్ చేసి విండీస్ ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టారు. ఒక‌ద‌శ‌లో 59 ప‌రుగులకే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయిన క‌రీబియ‌న్ జ‌ట్టును కేసీ కార్టీ(86), ఛేజ్‌(59) ఫిఫ్టీల‌తో ఆదుకున్నారు.

