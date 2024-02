SK23 | శివకార్తికేయన్‌ మరో ప్రయోగాత్మక చిత్రం.. SK23 డైరెక్టర్‌ ఎవరో తెలుసా..?

February 2, 2024 / 12:36 PM IST

SK23 | తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న నటుడు శివకార్తికేయన్ (Sivakarthikeyan)‌. ప్రయోగాత్మక సినిమాలు చేసే యాక్టర్లలో టాప్‌ ఉంటాడు. ఇటీవలే అయలాన్ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్నాడు. ప్రస్తుతం SK21తో బిజీగా ఉండగా.. షూటింగ్ దశలో ఉంది. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి (Rajkumar Periasamy) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సాయిపల్లవి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.మరోవైపు అయలాన్ సినిమాకు సీక్వెల్‌ అయలాన్‌ 2 (SK22)కూడా ప్రకటించేశారు మేకర్స్‌. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు SK23 ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ ఒకటి ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది.

ఈ చిత్రాన్ని స్టార్ డైరెక్టర్‌ ఏఆర్‌ మురుగదాస్ డైరెక్షన్‌లో చేయబోతున్నాడు. వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కనున్న క్రైం ఇన్వెస్టిగేటివ్‌ థ్రిల్లర్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాతో శివకార్తికేయన్ ఖాతాలో మరో ప్రయోగాత్మక సినిమా చేరిపోనుందన్నమాట. ఈ సినిమా కోసం ఏఆర్‌ మురుగదాస్‌ మరో ముగ్గురు రైటర్లతో కలిసి పనిచేయనున్నాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఈ సినిమాకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలపై రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ ఇవ్వనుంది మురుగదాస్ టీం.

ఎస్‌కే 21లో శివకార్తికేయన్ నయా లుక్‌లో కనిపించబోతున్నాడని ఇప్పటికే ఓ అప్‌డేట్ తెరపైకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీలో విశ్వరూపం ఫేం రాహుల్ బోస్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే సాయిపల్లవి కశ్మీర్‌ లొకేషన్‌లో దిగిన ఫొటోలు నెటిజన్లను మనసు దోచేస్తున్నాయి. కశ్మీర్‌లో 75 రోజులపాటు SK21 లాంగ్ షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేశారు. సినిమా కోసం గైడ్‌ చేసిన రియల్‌ హీరోలు ఇండియన్ మిలటరీ జవాన్లకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రిలీజ్ చేసిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

SK23 డైరెక్టర్‌ ఎవరంటే..?

#SK23 Will Be a Crime Investigation Thriller Based On a True Incident Resemblence. An Another Feather In SK Filmography Experimental. Now Sk Taken Up the Project and ARM Grouped with 3 Writers for the Film 💥

One Prominent Director also Worked In Script.. 🔥 pic.twitter.com/1vmWtZpcyh

— Siddarth ツ 🧊🔥 (@TheCulpritVJ_) January 26, 2024