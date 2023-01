January 7, 2023 / 12:23 PM IST

మెల్‌బోర్న్‌: పురుషుల వ‌ర‌ల్డ్ నెంబ‌ర్ వ‌న్ టెన్నిస్ ప్లేయ‌ర్ కార్లోస్ ఆల్క‌రాజ్‌.. ఈ నెల‌లో జ‌ర‌గ‌నున్న ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌కు దూరం కానున్నాడు. కాలుకు గాయం కావ‌డం వ‌ల్ల 19 ఏళ్ల స్పెయిన్ ఆట‌గాడు ఈ ఏడాది తొలి ఓపెన్‌కు దూరంకానున్న‌ట్లు వెల్ల‌డించారు. కుడి కాలు కండ‌రాలకు గాయం అయిన‌ట్లు అత‌ను త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో తెలిపాడు. నొప్పి ఇబ్బందిక‌రంగా ఉంద‌ని, రిక‌వ‌రీ స‌మ‌యం ఎక్కువ అవుతుంద‌ని, 2024లో ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌లో ఆడ‌నున్న‌ట్లు అత‌ను చెప్పాడు.

I'd worked so hard to get to my best level for Australia but unfortunately I won't be able to play the Care A2+ Kooyong or the Australian Open. It's tough, but I have to be optimistic, recover and look forward. See you in 2024 @AustralianOpen ❤️

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 6, 2023