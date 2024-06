June 23, 2024 / 10:45 PM IST

ENG vs USA : సూప‌ర్ 8 లోచావోరేవో తేల్చుకోవాల్సిన మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియన్ ఇంగ్లండ్ (England) సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. బార్బ‌డోస్‌లో అమెరికాను అల్లాడించిన బ‌ట్ల‌ర్ సేన 10 వికెట్ల‌తో గెలుపొంది ద‌ర్జాగా సెమీఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టింది. తొలుత క్రిస్ జోర్డాన్(4/10) హ్యాట్రిక్‌తో విజృంభించ‌గా.. అనంత‌రం ఓపెన‌ర్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్(83 నాటౌట్) సిక్స‌ర్ల‌తో విరుచుకుప‌డ్డాడు. సిక్స‌ర్‌తో హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదిన ఇంగ్లండ్ సార‌థి.. వ‌రుస పెట్టి బంతిని స్టాండ్స్‌లోకి పంపాడు. దాంతో, 10 ఓవర్ల‌లోనే 115 ప‌రుగుల‌ను ఊదేసిన ఇంగ్లండ్ గ్రూప్ 2 నుంచి సెమీస్ బెర్తు ఖారారు చేసుకుంది.

పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్‌ సూప‌ర్ 8 ఆఖ‌రి మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్ చాంపియ‌న్ ఆట‌తో చెల‌రేగింది. ప‌సికూన అమెరికాకు మ‌ర్చిపోలేని ఓట‌మిని అందిస్తూ సెమీస్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. 115 పరుగుల ఛేద‌న‌లో జోస్ బట్ల‌ర్(83 నాటౌట్ : 38 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 7 సిక్స‌ర్లు) కెప్లెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. మ‌రో ఓపెన్ ఫిలిప్ సాల్ట్(25 నాటౌట్‌) సైతం దూకుడుగా ఆడ‌డంతో 9.4 ఓవ‌ర్ల‌లోనే ఇంగ్లండ్ జ‌య‌భేరి మోగించింది.

