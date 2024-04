MI vs PBKS | నిప్పులు చెరుగుతున్న బుమ్రా.. 49కే పంజాబ్ సగం వికెట్లు డౌన్

April 18, 2024 / 10:39 PM IST

MI vs PBKS : ముంబై నిర్దేశించిన 192 ప‌రుగుల భారీ ఛేద‌న‌లో పంజాబ్ కింగ్స్(Punjab Kings) పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. ముల్ల‌న్‌ఫూర్ స్టూడియంలో ముంబై బౌల‌ర్లు నిప్పులు చెరగ‌డంతో 49 ప‌రుగుల‌కే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. ముంబై పేస‌ర్ల ధాటికి నెట్ ర‌న్ రేటు 10కి చేర‌డంతో శ‌శాంక్ సింగ్(35), జితేశ్ శ‌ర్మ‌(9)లు ధ‌నాధాన్ ఆడుతున్నారు. దాంతో, పంజాబ్ 9 ఓవ‌ర్ల‌కు 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 76 ర‌న్స్ చేసింది.

సొంత‌గ‌డ్డ‌పై దంచుతార‌నుకుంటే.. బుమ్రా, గెరాల్డ్ విజృంభ‌ణ‌తో పంజాబ్ కింగ్స్ బ్యాట‌ర్లు ఒక్క‌రొక్క‌రుగా పెవిలిన్‌కు క్యూ క‌డుతున్నారు. గెరాల్డ్ కొయెట్జీ వేసిన‌ . తొలి ఓవ‌ర్‌లోనే డేంజ‌ర‌స్ ఓపెన‌ర్ ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్(0) ఔట‌య్యాడు. ఆ త‌ర్వాత బంతి అందుకున్న బుమ్రా.. పంజాబ్ బ్యాట‌ర్ల‌కు చుక్క‌లు చూపించాడు.

