June 17, 2023 / 12:38 PM IST

లండ‌న్‌: ఇంగ్లండ్‌లో జ‌రుగుతున్న టీ20 బ్లాస్ట్ టోర్న‌మెంట్‌లో స‌సెక్స్ ప్లేయ‌ర్ బ్రాడ్ క‌ర్రీ(Brad Currie) అద్భుత‌మైన క్యాచ్ అందుకున్నాడు. హ్యాంప్‌షైర్ హాక్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో బౌండ‌రీ లైన్ వ‌ద్ద క‌ళ్లు చెదిరే క్యాచ్ ప‌ట్టాడు. 11 బంతుల్లో 23 ర‌న్స్ చేయాల్సిన స‌మ‌యంలో.. హ్యాంప్‌షైర్ బ్యాట‌ర్ బెన్నీ హోవెల్ భారీ షాట్ బాదాడు. టైమ‌ల్ మిల్స్ బౌలింగ్‌లో భారీ సిక్స‌ర్‌కు ప్ర‌య‌త్నించాడు. అయితే డీప్ స్క్వైర్ లెగ్‌లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న క‌ర్రీ.. బంతి దిశ‌గా ప‌రుగులు తీసి దాన్ని అద్భుత‌మైన రీతిలో డైవ్ చేస్తూ క్యాచ్‌ ప‌ట్టేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో స‌సెక్స్ జ‌ట్టు విజ‌యం సాధించింది. మూడు వికెట్లు తీసిన క‌ర్రీకి మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డు ద‌క్కింది. క‌ర్రీ ప‌ట్టిన క్యాచ్‌ను దినేశ్ కార్తీక్ మెచ్చుకున్నాడు. ఆ క్యాచ్ వీడియోను వీక్షించండి.

BRAD CURRIE HAS JUST TAKEN THE BEST CATCH OF ALL TIME 🤯#Blast23 pic.twitter.com/9tQTYmWxWI

— Vitality Blast (@VitalityBlast) June 16, 2023