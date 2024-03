March 24, 2024 / 11:30 PM IST

IPL 2024 MI vs GT : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ ఐదో మ్యాచ్‌లో మాజీ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్(Gujarat Titans) అద్భుత విజ‌యం సాధించింది. ఆద్యంతం ఉత్కంఠ రేపిన మ్యాచ్‌లో ఐదుసార్లు చాంపియ‌న్ ముంబై ఇండియ‌న్స్‌(Mumbai Indians)పై 6 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో 169 ప‌రుగుల‌ స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో ముంబైని గుజ‌రాత్ పేస‌ర్లు వ‌ణికించారు. చివ‌రి ఓవ‌ర్లో ఉమేశ్ యాద‌వ్ రెండు వికెట్లు తీసి గుజ‌రాత్‌ను గెలిపించాడు. దాంతో, శుభ్‌మ‌న్ గిల్ కెప్టెన్‌గా బోణీ కొట్ట‌గా.. ముంబై సార‌థిగా తొలి మ్యాచ్‌లోనే హార్దిక్ పాండ్యా ఓట‌మి చ‌విచూశాడు.

