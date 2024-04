April 1, 2024 / 09:27 PM IST

IPL 2024 RR vs MI : ఐపీఎల్‌లో ఐదు సార్లు చాంపియ‌న్ ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) ఆట మ‌రింత అధ్వానమైంది. మెగా టోర్నీ చ‌రిత్రలో గొప్ప రికార్డు ఉన్న ముంబై సొంత ఇలాకాలో త‌డ‌బ‌డింది. త‌మ కంచుకోట అయిన‌ వాంఖ‌డేలో 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 125 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ పేస‌ర్ ట్రెంట్ బోల్ట్(3-22) టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చి ముంబైని చావుదెబ్బ కొట్టాడు. పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో ప‌డిన జ‌ట్టును కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా(34), తిల‌క్ వ‌ర్మ‌(32)లు కౌంట‌ర్ అటాక్‌తో ఆదుకున్నారు. ఐదో వికెట్‌కు 56 ర‌న్స్ జోడించి ముంబై ప‌రువు కాపాడారు. రాజ‌స్థాన్ బౌల‌ర్ల‌లో చాహ‌ల్, బౌల్ట్‌లు మూడేసి వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

టాస్ ఓడిన‌ ముంబైని ఆదిలోనే బౌల్ట్ దెబ్బ‌కొట్టాడు. ఐదో బంతికే డేంజ‌ర‌స్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(0) ను డ‌కౌట్‌గా వెన‌క్కి పంపిన అత‌డు ఆ త‌ర్వాత బంతికి న‌మ‌న్ ధిర్‌(0)ను ఎల్బీగా ఔట్ చేశాడు. ట‌చ్‌లో ఉన్న‌ట్టే క‌నిపించిన‌ ఇషాన్ కిష‌న్(16)ను బ‌ర్గ‌ర్ వెన‌క్కి పంపి ఉన్నాడు. ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా బ్రెవిస్‌(0)ను డ‌కౌట్‌గా పెవిలియ‌న్ పంపిన బౌల్ట్ ముంబైని కోలుకోలేని దెబ్బ తీశాడు.

ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో టాపార్డర్‌లోని న‌లుగురిలో ముగ్గురు బ్యాట‌ర్లు డ‌కౌట్ కావ‌డం ఇది ఆరోసారి. 6 ఓవ‌ర్ల‌కు ముంబై స్కోర్.. 32/4. ఆ ద‌శ‌లో తిల‌క్ వ‌ర్మ‌(32), కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా(34)లు కౌంట‌ర్ అటాక్‌తో ముంబై స్కోర్‌బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించారు. కానీ, చాహ‌ల్ త‌న స్పిన్ మాయ‌తో పాండ్యాను ఔట్ చేసి 56 ప‌రుగుల భాగ‌స్వామ్యానికి తెర‌దించాడు. ఆ త‌ర్వాత టిమ్ డెవిడ్(17), బుమ్రా(8 నాటౌట్) మెరుపుల‌తో ముంబై గౌర‌వ‌ప్ర‌ద‌మైన స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది.

.@rajasthanroyals’ Lethal Start 🔥

They run through #MI’s top order courtesy Trent Boult & Nandre Burger 👏

After 7 overs, it is 58/4

Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱#TATAIPL | #MIvRR pic.twitter.com/mEUocuD0EV

— IndianPremierLeague (@IPL) April 1, 2024