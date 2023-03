IND vs AUS | బోణీ కొట్టిన ఆసీస్‌.. టీమిండియాపై 9 వికెట్ల తేడాతో విజయం

March 3, 2023 / 11:13 AM IST

IND vs AUS | బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీలో భాగంగా తొలి రెండు టెస్టుల్లో దూకుడు ప్రదర్శించిన టీమిండియా మూడో టెస్టులో చతికిలబడింది. ఆసీస్‌ను ఓడించలేక మూడో రోజుకే చేతులెత్తేసింది. దీంతో మూడో రోజు ఆట ప్రారంభమైన కాసేపట్లోనే ఆసీస్‌ మ్యాచ్‌ను ముగించేసింది. భారత్‌పై 9 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.

టీమిండియా నిర్దేశించిన 76 పరుగుల టార్గెట్‌తో బరిలోకి దిగిన ఆసీస్‌ దూకుడు ప్రదర్శించింది. రెండో బంతికే ఖవాజా డకౌటైనప్పటికీ ట్రావిస్‌ హెడ్‌ (49), లబుషేన్‌ (28) చెలరేగి ఆడారు. ఫలితంగా ఒక్క వికెట్‌ నష్టానికే 76 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేధించింది. బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీలో బోణీ కొట్టింది. నాలుగు టెస్టుల సిరీస్‌లో టీమిండియా 2-1 ఆధిక్యంలోనే కొనసాగుతోంది. డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్‌కు చేరాలంటే టీమిండియా ఆఖరు టెస్టులో చావోరేవో తెల్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది.

Australia win the Third Test by 9 wickets. #TeamIndia 🇮🇳 will aim to bounce back in the fourth and final #INDvAUS Test at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad 👍🏻👍🏻

— BCCI (@BCCI) March 3, 2023