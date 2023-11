November 9, 2023 / 01:34 PM IST

ODI World Cup 2023 : వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో సెమీస్ రేసు నుంచి వైదొలిగిన నెద‌ర్లాండ్స్‌(Netherlands)కు పెద్ద షాక్ త‌గిలింది. భార‌త జ‌ట్టుతో చివ‌రిదైన లీగ్ మ్యాచ్‌కు స్టార్ పేస‌ర్ రియాన్ క్లెయిన్(Ryan Klein) దూర‌మ‌య్యాడు. అత‌డి స్థానంలో నోహ్ క్రొయెస్‌(Noah Croes) జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు.

గురువారం ఐసీసీ టెక్న‌క‌ల్ క‌మిటీ క్రొయేస్ ఆడేందుకు అమోదం తెలిపింది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ క్రొయెస్ దేశం త‌ర‌ఫున‌ ఒకే ఒక వ‌న్డే ఆడాడు. బెంగ‌ళూరులోని చిన్న‌స్వామి స్టేడియం వేదిక‌గా నవంబ‌ర్ 12న బ‌ల‌మైన టీమిండియాతో నెద‌ర్లాండ్స్‌ త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.

🚨Netherlands replacement named ahead of India clash as pacer Ryan Klein is ruled out of #CWC23.

Details 👇https://t.co/lwLtLQAstE

— ICC (@ICC) November 9, 2023