January 19, 2024 / 10:52 AM IST

Srilanka Cricket : వ‌న్డే ప్ర‌పంచ క‌ప్ వైఫ‌ల్యంతో మేల్కొన్న‌ శ్రీ‌లంక(Srilanka Cricket) బోర్డు కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. టీమిండియా మాజీ బౌలింగ్ కోచ్‌ భ‌ర‌త్ అరుణ్‌(Bharat Arun)ను ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్‌గా, ద‌క్షిణాఫ్రికా మాజీ క్రికెట‌ర్ జాంటీ రోడ్స్‌(Jonty Rhodes)ను ఫీల్డింగ్ క‌న్స‌ల్టెంట్‌గా నియ‌మించింది. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని జ‌న‌వ‌రి 16న శ్రీ‌లంక క్రికెట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క‌మిటీ స‌మావేశ‌మైంది.

ఈ సంద‌ర్భంగా అనుభ‌వ‌జ్ఞులైన‌ కొత్త కోచ్‌ల‌ను నియ‌మించాల‌ని క‌మిటీ తీర్మానించింది. దాంతో, కోచ్‌లుగా సుదీర్ఘ అనుభ‌వంతో పాటు మెరుగైన రికార్డు ఉన్న ఈ ఇద్ద‌రినీ లంక బోర్డు సెలెక్ట్ చేసింది. అంతేకాదు మాజీ ఫిజియోథెర‌పిస్ట్ అలెక్స్ కౌంటౌరీ(Alex Kountouri)ని మ‌ళ్లీ తీసుకుంది. భ‌ర‌త్, రోడ్స్, అలెక్స్‌లు త్వ‌ర‌లోనే విధుల్లో చేరనున్నారు.

Former Indian Bowling Coach Bharat Arun will join Coaching set up of Srilanka.

Also Fielding great @JontyRhodes8 will join as Fielding consultant.#CricketTwitter pic.twitter.com/ApIU6X2mjR

— alekhaNikun (@nikun28) January 18, 2024