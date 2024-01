January 19, 2024 / 10:11 AM IST

West Indies Cricket :వెస్టిండీస్ క్రికెట్ బోర్డు(West Indies Cricket Board)కు పెద్ద షాక్. ఒకేసారి ఏకంగా న‌లుగురు స్టార్ క్రికెట‌ర్లు ఆట‌కు వీడ్కోలు ప‌లికారు. విండీస్ మ‌హిళా జ‌ట్టు విజ‌యాల్లో కీల‌క పాత్ర పోషించిన అనిశా మొహ‌మ్మ‌ద్(Anisa Mohammed), శ‌కేర సెల్మ‌న్(Shakera Selman)ల‌తో పాటు ట్విన్ సిస్ట‌ర్స్ కిషోన నైట్‌ (Kyshona Knight), కిసియా నైట్‌(Kycia Knight)లు గురువారం అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించారు. ఈ న‌లుగురు 2016లో టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ గెలిచిన జ‌ట్టులో స‌భ్యులు కావ‌డం విశేషం. అనుభ‌వ‌జ్ఞులైన ఈ నలుగురు ఒకేసారి ఆట‌కు గుడ్ బై చెప్ప‌డంతో అభిమానులు షాకవుతున్నారు.

ఆఫ్ స్పిన్న‌ర్ అయిన అనిశా 2003లో తొలి వ‌న్డే మ్యాచ్ ఆడింది. త‌న‌ 20 ఏండ్ల కెరీర్‌లో ఆమె టీ20ల్లో 125 వికెట్లు, వ‌న్డేల్లో 141 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టింది. దాంతో వెస్టిండీస్ త‌రఫున అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన బౌల‌ర్‌గా రికార్డు నెల‌కొల్పింది. అంతేకాదు టీ20ల్లో హ్యాట్రిక్ తీసిన తొలి విండీస్ బౌల‌ర్ కూడా అనిశానే. మ‌రోవిష‌యం ఏంటంటే.. అనిశా త‌న సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌తో పాటు ఏడు టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లు ఆడింది.

