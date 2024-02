February 20, 2024 / 04:03 PM IST

England : పుష్క‌ర కాలం క్రితం భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌లో 2-1తో సిరీస్ కైవ‌సం చేసుకున్న ఇంగ్లండ్ (England) జ‌ట్టు ఈసారి అప‌సోపాలు ప‌డుతోంది. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో మంచి రికార్డు క‌లిగిన బెన్ స్టోక్స్ (Ben Stokes) సార‌థ్యంలోని ఇంగ్లీష్ జ‌ట్టు వ‌రుస ఓట‌ముల‌తో అల్లాడుతోంది. నాలుగోదైన రాంచీ టెస్టు(Ranchi Test)లోనూ ఓడిందంటే సిరీస్ పోయిన‌ట్టే. దాంతో, స్టోక్స్ సేన ఆ మ్యాచ్‌లో స‌ర్వ‌శ‌క్తులు ఒడ్డేందుకు సిద్ధ‌మ‌వుతోంది.

మ‌రో విష‌యం ఏంటంటే.. ఈ సిరీస్‌లో ఇప్పటివ‌ర‌కూ బౌలింగ్ చేయ‌ని స్టోక్స్ రాంచీ టెస్టులో బంతి అందుకుంటానే వార్త‌లు వినిపిస్తున్నాయి. ఆరో బౌల‌ర్ కొర‌త తీర్చేందుకు అత‌డు సిద్ధంగా ఉన్నాడని అంటున్నారంతా. ఇదే విష‌యం స్టోక్స్‌ను అడగ‌గా ‘నేను ఓకే అని, నో అని చెప్ప‌లేను. అయితే.. కొన్ని విష‌యాల ప‌ట్ల నేను చాలా ఆశావ‌హ‌ దృక్ఫ‌థంతో ఉంటాను’ అన్నాడు. అత‌డి మాట‌లు చూస్తుంటే ఇంగ్లండ్ మ‌రో బౌల‌ర్ కోసం చూస్తంద‌ని అనిపిస్తోంది.

The England skipper is eyeing a return to bowling duties ahead of the fourth #INDvENG Test in Ranchi 👀

Details 👉 https://t.co/UXPYqhSSqf#WTC25 pic.twitter.com/Bi3YRl70V5

— ICC (@ICC) February 20, 2024