June 8, 2022 / 07:20 PM IST

ఈ నెలలో శ్రీలంకలో పర్యటించే భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టును బీసీసీఐ ప్రకటించింది. టీమిండియా మాజీ సారధి మిథాలీ రాజ్ రిటైర్‌మెంట్ ప్రకటించడంతో.. ఆమె స్థానంలో హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్‌ను కెప్టెన్‌గా బీసీసీఐ నియమించింది. జూన్ 23 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ పర్యటనలో భారత జట్టు మూడు టీ20లు, మూడు వన్డేలు ఆడనుంది. అయితే బీసీసీఐ ప్రకటించిన జట్టులో వెటరన్ పేసర్ ఝులన్ గోస్వామికి చోటు దక్కకపోవడం గమనార్హం.

వన్డే జట్టు: హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన, షెఫాలీ వర్మ, యాస్తికా భాటియా, ఎస్. మేఘనా, దీప్తి శర్మ, పూనమ్ యాదవ్, రాజేశ్వరి గైక్వాడ్, సిమ్రన్ బహదూర్, రిచా ఘోష్, పూజా వస్త్రాకర్, మేఘనా సింగ్, రేణుకా సింగ్, తానియా భాటియా, హర్లీన్ డియోల్

టీ20 జట్టు: హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన, షెఫాలీ వర్మ, యాస్తికా భాటియా, ఎస్. మేఘనా, దీప్తి శర్మ, పూనమ్ యాదవ్, రాజేశ్వరి గైక్వాడ్, సిమ్రన్ బహదూర్, రిచా ఘోష్, పూజా వస్త్రాకర్, మేఘనా సింగ్, రేణుకా సింగ్, జెమీమా రోడ్రిగెజ్, రాధా యాదవ్

NEWS 🚨- The All-India Women’s Selection Committee met on Wednesday to pick the squads for India’s upcoming tour of Sri Lanka. India will play three T20Is beginning June 23rd and as many ODIs in Dambulla and Kandy respectively.

