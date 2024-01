January 18, 2024 / 11:33 AM IST

Dejan Milojevic : అమెరికాకు చెందిన‌ నేష‌న‌ల్ బాస్కెట్‌బాల్ అసోసియేష‌న్‌(NBA)లో విషాదం నెల‌కొంది. గోల్డెన్ స్టేట్ వారియ‌ర్స్(Golden State Warriors) జ‌ట్టు అసిస్టెంట్ కోచ్ డెజాన్ మిలోజెవిక్‌(Dejan Milojevic) బుధ‌వారం క‌న్నుమూశాడు. బుధ‌వారం జ‌ట్టుతో క‌లిసి డిన్న‌ర్ చేస్తున్న స‌మ‌యంలో 46 ఏండ్ల డెజాన్‌కు గుండెపోటు వ‌చ్చింది. దాంతో, అత‌డు ఒక్క‌సారిగా కింద ప‌డిపోయాడు.

వెంట‌నే స్పందించిన ఆట‌గాళ్లు డెజాన్‌ను సాల్ట్ లేక్ సిటీ(Salt Lake City)లోని ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. అక్క‌డ వైద్యులు ఎంతో ప్ర‌య‌త్నించిన‌ప్ప‌టికీ అత‌డి ప్రాణాలు కాపాడ‌లేక‌పోయారు. డెజాన్ మ‌ర‌ణ‌వార్త తెలియ‌గానే నేబీఏ, గోల్డెన్ స్టేట్‌లో విషాదం నిండింది.

We are absolutely devastated by Dejan Milojević’s sudden passing.

This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors and an incredibly difficult time for his family, friends, and all of us who had the incredible pleasure to work with him.

We grieve… pic.twitter.com/0wExlLlu5z

— Golden State Warriors (@warriors) January 17, 2024