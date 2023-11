November 28, 2023 / 04:57 PM IST

BANvsNZ: వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ సెమీస్ ఓట‌మి త‌ర్వాత బంగ్లాదేశ్ ప‌ర్య‌ట‌న‌కు వెళ్లిన న్యూజిలాండ్.. తొలిరోజే స్పిన్ మాయ‌తో ఆతిథ్య జ‌ట్టుకు భారీ షాకులిచ్చింది. ష‌కిబ్ అల్ హ‌స‌న్ గైర్హాజ‌రీలో జ‌ట్టు ప‌గ్గాలు అందుకున్న నజ్ముల్ హోసెన్ శాంతో నేతృత్వంలోని బంగ్లా తొలి రోజే త‌డ‌బ‌డింది. సిల్హెట్ వేదిక‌గా న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో టాస్ గెలిచి మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేప‌ట్టిన బంగ్లా.. తొలి రోజు ఆట ముగిసే స‌మ‌యానికి 85 ఓవ‌ర్ల‌లో 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 310 ప‌రుగులు చేసింది. కివీస్ పార్ట్ టైమ్ స్పిన్న‌ర్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్‌కు తోడు రెగ్యుల‌ర్ స్పిన్న‌ర్ అజాజ్ ప‌టేల్ మాయ చేయ‌డంతో బంగ్లా కోలుకోలేకపోయింది. బంగ్లా ఓపెన‌ర్ మ‌హ్మ‌దుల్ హ‌స‌న్ జాయ్ (166 బంతుల్లో 86, 11 ఫోర్లు) రాణించ‌డంతో ఆ జ‌ట్టు గౌర‌వ‌ప్ర‌ద‌మైన స్కోరు చేయ‌గ‌లిగింది.

టాస్ గెలిచి ఫ‌స్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌కు ఓపెన‌ర్లు జ‌కీర్ హ‌స‌న్ (12), హ‌స‌న్ జాయ్‌లు తొలి వికెట్‌కు 39 ప‌రుగులు జోడించారు. ఈ జోడీని స్పిన్న‌ర్ అజాజ్ ప‌టేల్ విడ‌దీశాడు. కెప్టెన్ న‌జ్ముల్ శాంతో (35 బంతుల్లో 37) ధాటిగా ఆడినా అత‌డు ఎక్కువ‌సేపు క్రీజులో నిల‌వ‌లేక‌పోయాడు. ఫిలిప్స్ అత‌డిని పెవిలియ‌న్‌కు పంపాడు. హ‌స‌న్-శాంతోలు రెండో వికెట్‌కు 53 ప‌రుగులు జోడించాడు. ఆ త‌ర్వాత మోమినుల్ హ‌క్ (37) తో క‌లిసి మూడో వికెట్‌కు 88 ప‌రుగులు జ‌త‌చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత బంగ్లా క్ర‌మం త‌ప్ప‌కుండా వికెట్లు కోల్పోయింది.

Glenn Phillips came to New Zealand’s rescue with a four-for after a solid start from Bangladesh 👌 #WTC25 | 📝 #BANvNZ: https://t.co/EypiOKz5jG pic.twitter.com/mnLuXRVbiH

— ICC (@ICC) November 28, 2023