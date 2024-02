Mustafizur Rahman | బంగ్లా స్టార్‌ బౌలర్‌ తలకు గాయం.. రక్తంతోనే ఆస్పత్రికి..

February 18, 2024 / 03:28 PM IST

Mustafizur Rahman |ప్రస్తుతం స్వదేశంలో బంగ్లాదేశ్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (బీపీఎల్‌) ఆడుతున్న బంగ్లాదేశ్‌ స్టార్‌ పేసర్‌ ముస్తాఫిజుర్‌ రెహ్మన్‌ తలకు గాయమైంది. బీపీఎల్‌లో కొమిల్లా విక్టోరియన్స్‌ తరఫున ఆడుతున్న ముస్తాఫిజుర్‌.. ప్రాక్టీస్‌ సెషన్స్‌లో భాగంగా ఆ జట్టుకు చెందిన స్టార్‌ బ్యాటర్‌ లిటన్‌ దాస్‌ విసిరిన బంతికి గాయపడి ఆస్పత్రి పాలయ్యాడు. బీపీఎల్‌లో కొమిల్లా విక్టోరియన్స్‌.. తమ తదుపరి మ్యాచ్‌లో సిల్హట్‌ స్ట్రైకర్స్‌తో తలపడాల్సి ఉండగా ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు జరిగిన ప్రాక్టీస్ సెషన్‌లో పాల్గొన్న ముస్తాఫిజుర్‌ గాయపడ్డాడు. ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌లో భాగంగా ముస్తాఫిజుర్‌.. నెట్స్‌లో బౌలింగ్‌ వేయడానికి గాను తన ఎండ్‌ వైపునకు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

లిటన్‌ దాస్‌ విసిరిన బంతి నేరుగా ముస్తాఫిజుర్‌ ఎడమ కంటికి పై భాగంలో బలంగా తాకింది. ఈ క్రమంలో అతడి తల నుంచి రక్తం కారింది. అక్కడే ఉన్న ఫిజియోలు వెంటనే స్పందించి ప్రాథమిక చికిత్స అందించి స్ట్రెచర్‌ మీద ముస్తాఫిజుర్‌ను స్థానికంగా ఉన్న ఆస్పత్రికి తరలించారు. బంగ్లాదేశ్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ ముగిసిన తర్వాత ఆ జట్టు.. వచ్చే నెలలో శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లాల్సి ఉంది. ఈ పర్యటనకు ముందే ముస్తాఫిజుర్‌ గాయపడటం ఆ జట్టుకు ఎదురుదెబ్బే.

⚠️ MUSTAFIZUR RAHMAN GOT HIT BALL ON HIS HEAD

During practice session of Comillael Victorians a shot from Matthew Ford, the ball hit on Mustafizur’s head then start bleeding . Instantly he has taken into the hospital.#BPL2024 pic.twitter.com/sY3HaLtEc8

— bdcrictime.com (@BDCricTime) February 18, 2024