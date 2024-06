June 21, 2024 / 06:54 PM IST

Mahmudullah : బంగ్లాదేశ్ సీనియ‌ర్ బ్యాట‌ర్ మ‌హ్మ‌దుల్లా(Mahmudullah) చెత్త రికార్డు మూట‌గ‌ట్టుకున్నాడు. అత్య‌ధిక హ్యాట్రిక్స్‌ (Hattricks)లో భాగ‌మైన క్రికెట‌ర్‌గా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. అవును.. ఏకంగా ఆరు హ్యాట్రిక్స్‌లో మ‌హ్మ‌దుల్లా ఉండ‌డం విశేషం. దాంతో, క్రికెట్‌లో మ‌రే బ్యాట‌ర్‌కు సాధ్యం కాని రికార్డు అత‌డు సొంతం చేసుకున్నాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ టీ20ల్లో మూడుసార్లు, వ‌న్డేల్లో రెండు, టెస్టుల్లో ఒక హ్యాట్రిక్‌లో మ‌హ్మ‌దుల్లా వికెట్ పారేసుకున్నాడు. దాంతో, అత‌డి కంటే దుర‌దృష్ట‌వంతుడు ఇంకెవ‌రైనా ఉంటారా? అని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు.

టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ సూపర్ 8 మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా పేస‌ర్ ప్యాట్ క‌మిన్స్(Pat Cummins) హ్యాట్రిక్ సాధించాడు. బంగ్లాదేశ్ ఇన్నింగ్స్ 18వ ఓవ‌ర్ ఐదో బంతికి మ‌హ్మ‌దుల్లాను బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత బంతికి మెహ‌దీ హ‌స‌న్‌ను క‌మిన్స్ వెన‌క్కి పంపాడు. 20 వ ఓవ‌ర్ తొలి బంతికే తౌహిద్ హృదోయ్(40)ను ఔట్ చేసిన క‌మిన్స్ తొమ్మిదో సీజ‌న్‌లో తొలి హ్యాట్రిక్ న‌మోదు చేశాడు.

PAT CUMMINS BECOMES THE FIRST AUSTRALIAN TO TAKE MEN’S T20I WC HAT-TRICK AFTER 17 LONG YEARS. 🐐 pic.twitter.com/rt9rC5hImA

