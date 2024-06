June 25, 2024 / 10:59 AM IST

కింగ్‌స్ట‌న్‌: టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌(T20 Worldcup)లో అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇస్తున్న ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్‌.. ఇవాళ మ‌రో సంచ‌ల‌న విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసింది. గ్రూప్ 1లో భాగంగా ఇవాళ బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో డ‌క్‌వ‌ర్త్ లూయిస్ ప‌ద్ధ‌తి ప్ర‌కారం 8 ర‌న్స్ తేడాతో ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్ గెలుపొందింది. దీంతో ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్ జ‌ట్టు .. వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ సెమీస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అయితే రెండు పాయింట్లు మాత్ర‌మే సాధించిన ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్టు టోర్నీ నుంచి ఔట్ అయ్యింది. ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్ విక్ట‌రీతో ఆసీస్ సెమీస్ ఆశ‌లు గ‌ల్లంతు అయ్యాయి. బంగ్లా బ్యాట‌ర్ లింట‌న్ దాస్ చేసిన పోరాటం వృధా అయ్యింది. అత‌ను 54 ర‌న్స్ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

GOING TO THE SEMI-FINALS 🤯

ఫ‌స్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన బంగ్లాదేశ్ 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి కేవ‌లం 115 ర‌న్స్ మాత్ర‌మే చేసింది. ఆఫ్ఘ‌న్ బ్యాట‌ర్ల‌లో గుర్బాజ్ అత్య‌ధికంగా 43 ర‌న్స్ చేశాడు. అయితే స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన బంగ్లాదేశ్ త‌డ‌బ‌డింది. క్ర‌మ‌క్ర‌మంగా వికెట్ల‌ను కోల్పోయింది. దీనికి తోడు వ‌ర్షం రావ‌డంతో మ్యాచ్ మ‌రీ ఆస‌క్తిక‌రంగా మారింది. డ‌క్ వ‌ర్త్ లూయిస్ ప‌ద్ధ‌తి ప్ర‌కారం ఓ ద‌శ‌లో బంగ్లాదేశ్ ఆధిక్యంలో ఉన్న‌ది. కానీ మ‌ళ్లీ వ‌ర్షం నిలిచిపోవ‌డంతో మ్యాచ్‌ను రీస్టార్ట్ చేశారు. బంగ్లా బ్యాట‌ర్ లింట‌న్ దాస్ .. ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. ఒక‌వైపు వికెట్లు ప‌డిపోతున్నా.. అత‌ను మాత్రం నిల‌క‌డ‌గా షాట్లు కొడుతూ జ‌ట్టును టార్గెట్ దిశ‌గా తీసుకెళ్లాడు.

Afghanistan’s hero 🦸‍♂️ 🇦🇫

Naveen-Ul-Haq is awarded the @Aramco POTM after his match-winning effort of 4/26 led his nation to the #T20WorldCup semi-finals 🏅 #AFGvBAN pic.twitter.com/34CFe3xASA

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 25, 2024