Cristiano Ronaldo: మెస్సీకి అవార్డుల వెల్లువ.. అవి విశ్వసనీయతను కోల్పోయాయి అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన రొనాల్డో..

Cristiano Ronaldo: ఆధునిక ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో (పోర్చుగీస్‌) తన ప్రత్యర్థి, అర్జెంటీనా జట్టు సారథి లియోనల్‌ మెస్సీపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. మెస్సీకి గతేడాది ప్రతిష్టాత్మక బాలన్‌ డీ ఓర్‌ అవార్డుతో పాటు ఫిఫా బెస్ట్‌ ప్లేయర్‌ అవార్డు రావడంపై స్పందిస్తూ.. ఆ అవార్డులు విశ్వసనీయతను కోల్పోతున్నాయని అన్నాడు. 2023లో మెస్సీకి బాలన్‌ డీ ఓర్‌ అవార్డుతో పాటు అంతకుముందు ఏడాది ఖతార్‌లో ఫిఫా ఫుట్‌బాల్‌ వరల్డ్‌ కప్‌ గెలిచినందుకు గాను గతేడాది ఫిఫా బెస్ట్‌ ప్లేయర్‌ అవార్డు కూడా దక్కిన విషయం తెలిసిందే.

మెస్సీకి బాలన్‌ డీ ఓర్‌ రావడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ విషయంలో జ్యూరీ పక్షపాతం చూపించిందని విమర్శలొచ్చాయి. తాజాగా ఇదే విషయమై రొనాల్డో స్పందిస్తూ… ‘ఈ అవార్డులు విశ్వసనీయతను కోల్పోతున్నాయి. అవార్డులు ఇచ్చే సభ్యులు సీజన్‌ మొత్తాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని వాటిని అర్హులకు ఇవ్వాలి. నేను ఇలా చెబుతున్నానంటే మెస్సీకో హాలండ్‌కు, ఎంబాపేకు వ్యతిరేకమనో కాదు. అదీగాక నేను గ్లోబల్‌ సాకర్‌ అవార్డు గెలిచాననీ కాదు. నా ఆట, చేసిన గోల్స్‌ ఇందుకు నిదర్శనం. అది ఎవరూ కాదనలేని వాస్తవం..’ అని అన్నాడు.

Does it bother you that Saudi Arabia is referred to as the league with less visibility? for example, Lionel Messi recently won the Best award and played practically all year in the MLS, which also doesn’t have the visibility of European football?

CRISTIANO:

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) January 21, 2024