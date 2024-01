January 25, 2024 / 11:56 AM IST

IND vs ENG : ఉప్ప‌ల్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియం(Rajiv Gandhi Stadium)లో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో ఇంగ్లండ్(England) పోరాడుతోంది. మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయిన ఇంగ్లీష్ జ‌ట్టు లంచ్ స‌మయానికి 108 ప‌రుగులు చేసింది. జానీ బెయిర్‌స్టో(32), జో రూట్(18) క్రీజులో ఉన్నారు. అశ్విన్, జ‌డ్డూ దెబ్బ‌కు 60 ప‌రుగుల‌కే మూడు వికెట్లు కోల్పోయిన జ‌ట్టును వీళ్లిద్ద‌రూ ఆదుకున్నారు. ఆచితూచి ఆడుతూ నాలుగో వికెట్‌కు 77 బంతుల్లో 48 ర‌న్స్ జోడించారు.

టాస్ గెలిచిన బ్యాటింగ్ తీసుకున్న కెప్టెన్ స్టోక్స్ న‌మ్మ‌కాన్ని నిలెబెడుతూ ఇంగ్లండ్ ఓపెన‌ర్లు జాక్ క్రాలే(18), బెన్ డ‌కెట్‌(35) దంచికొట్టారు. ప్ర‌మాద‌క‌రంగా మారుతున్న ఈ జోడీ అశ్విన్ విడ‌దీశాడు. రెండో ఓవ‌ర్లో డ‌కెట్‌ను వికెట్ల ముందు దొర‌క‌బుచ్చుకున్నాడు.

