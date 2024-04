April 4, 2024 / 06:15 PM IST

BAI : ఆసియా క్రీడ‌ల్లో ప‌త‌కాల‌తో చ‌రిత్ర సృష్టించిన భార‌త ష‌ట్ల‌ర్ల‌(Indian Shuttlers)కు మ‌రో స‌మ‌రానికి సిద్ధ‌మ‌వుతున్నారు. ఏప్రిల్ నెలాఖ‌రున‌ చైనాలో జ‌రుగ‌బోయే బీడ‌బ్ల్యూఎఫ్(BWF) థామ‌స్ క‌ప్, ఉబెర్ క‌ప్ ఫైన‌ల్స్ ఆడ‌నున్నారు. ఈ మెగా టోర్నీల‌కు మ‌రో 20 రోజులే ఉండ‌డంతో గురువారం బ్యాడ్మింట‌న్ అసోసియేష‌న్ ఆఫ్ ఇండియా పురుషుల‌, మ‌హిళ‌ల బృందాన్ని ప్ర‌క‌టించింది.

ప‌దిమందితో కూడిన పురుషుల బృందంలో ఐదురుగు సింగిల్ ప్లేయ‌ర్స్ ఉన్నారు. డబుల్స్‌లో ఇర‌గ‌దీసేందుకు సాత్విక్(Satwik)- చిరాగ్ శెట్టి(Chirag Shetty)తో పాటు అర్జున్, ధ్రువ్ క‌పిల‌లు కాచుకొని ఉన్నారు. చీఫ్ నేష‌న‌ల్ కోచ్ పుల్లెల గోపిచంద్, మ‌ల్లికా బ‌రౌహ్ శ‌ర్మ‌, విమ‌ల్ కుమార్, జ్వాలా గుత్తా, మంజుష క‌న్వార్, పార్ధో గుంగూలీలతో కూడిన సెలెక్ష‌న్ క‌మిటీ ఆట‌గాళ్ల‌ను ఎంపిక చేసింది.

