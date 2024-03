March 13, 2024 / 06:33 PM IST

Babar Azam | పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ జట్టులో అంతర్గత విభేదాలు మరోసారి బయటపడ్డాయి. పాకిస్తాన్‌ మాజీ సారథి బాబర్‌ ఆజమ్‌ను టీ20లలో బ్యాటింగ్‌ ఆర్డర్‌ ఆయనకు నచ్చకున్నా టీమ్‌ డిమాండ్‌ మేరకే ఒప్పుకున్నానని అతడు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఒకవేళ తాను వ్యక్తిగతంగా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తే మాత్రం దానికి అస్సలు ఒప్పుకునేవాడిని కాదని, ఓపెనర్‌గానే కొనసాగేవాడినని కుండబద్దలు కొట్టాడు. ఇటీవలే న్యూజిలాండ్‌ పర్యటనలో భాగంగా పాకిస్తాన్‌ టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్.. బాబర్‌ – రిజ్వాన్‌ల జోడీని కాదని రిజ్వాన్‌ – సయిమ్‌ అయూబ్‌లతో ఆడించింది. ఈ సిరీస్‌లో కివీస్‌.. 4-1 తేడాతో పాకిస్తాన్‌ను చిత్తు చేసింది.

ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ (పీఎస్‌ఎల్‌)లో పెషావర్‌ జెల్మీ తరఫున ఆడుతున్న బాబర్‌ ఆజమ్‌ మీడియా సమావేశంలో అతడి టీ20 ఓపెనింగ్‌ స్థానంపై ప్రశ్న ఎదురైంది. దీనిపై బాబర్‌ స్పందిస్తూ.. ‘అది పాకిస్తాన్‌ టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ తీసుకున్న నిర్ణయం. అది నేను పాకిస్తాన్‌ కోసం చేశాను. ఒకవేళ వ్యక్తిగతంగా నన్ను అడిగితే ఆ నిర్ణయం పట్ల నేనైతే అసంతృప్తితో ఉన్నాను. నా బ్యాటింగ్‌ ఆర్డర్‌ను మార్చుకుని మూడో స్థానంలో రావడం నాకు నచ్చలేదు. కానీ పాకిస్తాన్‌ కోసం అలా చేయాల్సి వచ్చింది..’ అని అన్నాడు. పొట్టి క్రికెట్‌లో ఓపెనింగ్ రావడంతో తాను ఒత్తిడికి లోనవుతానని వస్తున్న విమర్శలను తాను పట్టించుకోనని బాబర్‌ స్పష్టం చేశాడు. గతంలో ఈ నిర్ణయంపై మహ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ కూడా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు.

Babar Azam said, “it was the Pakistan team’s demand at the time (New Zealand T20i series). I batted at No.3 for Pakistan. If I was asked individually, I wasn’t satisfied with the decision to bat one down”. pic.twitter.com/PEShsv97Xf

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 13, 2024