Babar Azam: పరువూ పాయే.. ఫస్ట్ ర్యాంకూ పాయే..! పాక్ సారథికి ఉద్వాసన తప్పదా?

November 11, 2023 / 09:29 PM IST

Babar Azam: భారత్‌ వేదికగా జరుగుతున్న వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన పాకిస్తాన్‌.. మరోసారి పేలవ ప్రదర్శనతో లీగ్‌ స్టేజ్‌కే పరిమితమైంది. వన్డే ప్రపంచకప్‌లో సెమీఫైనల్స్‌కు క్వాలిఫై కాకపోవడం ఆ జట్టుకు ఇది వరుసగా మూడోసారి. చివరిసారిగా పాక్‌ భారత్‌లో 2011లో జరిగిన వరల్డ్‌ కప్‌లో సెమీస్‌ ఆడింది. ఆ తర్వాత దాయాది జట్టు లీగ్‌ దశ దాటలేదు. పాక్‌ వైఫల్య ప్రదర్శన సారథి బాబర్‌ ఆజమ్‌ మెడకు చుట్టుకుంది. నిన్నా మొన్నటిదాకా వన్డేలలో నెంబర్‌ వన్‌ బ్యాటర్‌గా ఉన్న బాబర్‌.. ఆ ర్యాంకుతో పాటు తన చెత్త ఆటతీరుతో పరువు కూడా పోగొట్టుకుంటున్నాడు.

సోషల్‌ మీడియాలో బాబర్‌ను అతడి ట్రోలర్స్‌ ‘జింబాబర్‌’ అని పిలుస్తుంటారు. అంటే జింబాబ్వే, నేపాల్‌, నెదర్లాండ్స్‌ వంటి చిన్న జట్లపై ఆడుతూ, పీసీబీ తయారుచేసే ఫ్లాట్‌ పిచ్‌ల మీద తప్ప మిగతా చోట ఆడలేడని అతడిపై ఉన్న ప్రధాన విమర్శ. షోయభ్‌ అక్తర్‌, షాహిద్‌ అఫ్రిదితో పాటు పలువురు పాకిస్తాన్‌ మాజీ క్రికెటర్లు బహిరంగంగానే బాబర్‌పై ఈ కామెంట్స్‌ చేస్తారు. ఈ మెగా టోర్నీలో విమర్శకుల ఆరోపణలను నిజం చేసేలా సాగింది బాబర్‌ ప్రదర్శన. ఈ టోర్నీలో బాబర్‌ స్కోర్లు 5, 10, 50, 18, 74, 50, 9, 66, 38గా ఉన్నాయి. నాలుగు అర్థసెంచరీలు చేసినా అవి పాకిస్తాన్‌ను కాపాడలేకపోయాయి. ఇక కెప్టెన్‌గా బాబర్‌ జట్టును నడిపించిన తీరుపై పాక్‌ మాజీలు కారాలు మిరియాలు నూరుతున్నారు. ఏ బౌలర్‌ను ఎప్పుడు వాడాలో బాబర్‌కు తెలియదని, వ్యూహాలపరంగా అతడికి జీరో నాలెడ్జ్‌ ఉందంటూ విమర్శల వర్షం కురుస్తోంది.

ఫస్ట్‌ ర్యాంకు గోవిందా..

పాకిస్తాన్‌ ఓడినా గెలిచినా తనకు సంబంధం లేదన్నట్టుగా తాను మాత్రం వరల్డ్‌ నెంబర్‌ వన్‌ ర్యాంకు గురించే ఆడతాడనేది బాబర్‌ మీదున్న ప్రధాన విమర్శ. ఈ టోర్నీలో బాబర్‌ ప్రదర్శన వన్డేలలో అతడి స్థానాన్ని కూడా దిగజార్చింది. బాబర్‌ను అధిగమించిన టీమిండియా యువ ఓపెనర్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌.. నెంబర్‌ వన్‌ స్థానానికి దూసుకొచ్చాడు.

2003 WC – Couldn’t qualify into Semis.

2007 WC – Couldn’t qualify into Semis.

2015 WC – Couldn’t qualify into Semis.

2019 WC – Couldn’t qualify into Semis.

2023 WC – Couldn’t qualify into Semis.

Pakistan is one of the most under performing teams in WC history. pic.twitter.com/fKsezvoI2h

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 11, 2023