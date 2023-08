August 30, 2023 / 06:59 PM IST

Asia cup 2023 : ఆసియా క‌ప్ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్(Pakistan) భారీ స్కోర్ చేసింది. ప‌సికూన నేపాల్‌పై నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 342 ప‌రుగులు చేసింది. కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజం(151 : 131 బంతుల్లో 14 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు), ఇఫ్తికార్ అహ్మ‌ద్(109 నాటౌట్ : 71 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) సెంచ‌రీల‌తో క‌దం తొక్కారు. దాంతో, ఆతిథ్య జ‌ట్టు నేపాల్ ముందు కొండంత ల‌క్ష్యాన్ని ఉంచింది. నేపాల్ బౌల‌ర్ల‌లో సోంప‌ల్ క‌మీ ఒక్క‌డే రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

టాస్ గెలిచిన బాబ‌ర్ మరో ఆలోచ‌న లేకుండా బ్యాటింగ్ తీసుకున్నాడు. అయితే.. ఓపెన‌ర్లు ఫ‌ఖ‌ర్ జ‌మాన్(14), ఇమాముల్ హ‌క్‌(5) వెంట వెంట‌నే ఔట‌య్య‌రు. ఆ త‌ర్వాత మ‌హ్మ‌ద్ రిజ్వాన్‌తో జ‌త క‌లిసిన బాబ‌ర్ స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగెత్తించాడు. అయితే.. 44 ప‌రుగులు రిజ్వాన్ అనుకోకుండా ర‌నౌట‌య్యాడు.

