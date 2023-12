December 10, 2023 / 07:54 PM IST

U-19 Asia Cup: ఆసియా అండర్‌ -19 ఆసియాకప్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్ హోదాలో బరిలోకి దిగిన భారత్‌కు తొలి ఓటమి. దాయాది పాకిస్తాన్‌ చేతిలో భారత్‌కు ఓటమి ఎదురైంది. ఇండియా అండర్‌ – 19 వర్సెస్‌ పాకిస్తాన్‌ అండర్‌ – 19 మధ్య దుబాయ్‌లోని ఐసీసీ అకాడమీ గ్రౌండ్‌ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత కుర్రాళ్లు బ్యాటింగ్‌లో ఫర్వాలేదనిపించినా బౌలింగ్‌లో విఫలమవడంతో పరాభవం తప్పలేదు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఫస్ట్‌ బ్యాటింగ్‌ చేసిన భారత్‌.. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 259 పరుగులు చేయగా అనంతరం పాకిస్తాన్‌ 47 ఓవర్లలోనే రెండు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి ఛేదనను పూర్తిచేసింది. పాక్‌ బ్యాటర్లలో అజాన్‌ అవైస్‌ (130 బంతుల్లో 105 నాటౌట్‌, 10 ఫోర్లు) సెంచరీతో రాణించాడు.

దుబాయ్‌ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి మొదట బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న పాకిస్తాన్‌ భారత్‌ను మోస్తారు స్కోరుకే పరిమితం చేసింది. భారత కుర్రాళ్లలో ఓపెనర్‌ ఆదర్శ్‌ సింగ్‌ (81 బంతుల్లో 62, 4 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌), కెప్టెన్‌ ఉదయ్‌ సహరన్‌ (98 బంతుల్లో 60, 5 ఫోర్లు), సచిన్‌ దాస్‌ (42 బంతుల్లో 58, 2 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) రాణించారు. మిగతా బ్యాటర్లు పాక్‌ బౌలర్ల ధాటికి క్రీజులో నిలవలేకపోయారు. పాక్‌ బౌలర్లలో మహ్మద్‌ జీషన్‌ నాలుగు వికెట్లతో చెలరేగగా అమీర్‌ హసన్‌, ఉబైద్‌ షాలు తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు.

ఛేదనలో పాక్‌.. 28 పరుగుల వద్దే ఓపెనర్‌ షమిల్‌ హుసేన్‌ (8) వికెట్‌ను కోల్పోయింది. కానీ మరో ఓపెనర్‌ షాజైబ్‌ ఖాన్‌ (88 బంతుల్లో 63, 4 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) తో కలిసి వన్‌ డౌన్‌ బ్యాటర్‌ అజాన్‌ అవైస్‌, కెప్టెన్‌ సాద్‌ బెయిగ్‌ (51 బంతుల్లో 68, 8 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌) రాణించడంతో పాకిస్తాన్‌ అలవోకగా గెలిచింది. భారత బౌలర్లు వికెట్లు తీయడంలో విఫలమయ్యారు. మురుగన్‌ అభిషేక్‌ ఒక్కడే రెండు వికెట్లు తీశాడు.

