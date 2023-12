December 17, 2023 / 03:28 PM IST

AUSvsPAK: ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న పాకిస్తాన్‌కు తొలి టెస్టులోనే భారీ పరాభవం. భారీ ఆశలతో ఆసీస్‌ వెళ్లిన పాకిస్తాన్‌.. పెర్త్‌ వేదికగా ముగిసిన తొలి టెస్టులో 360 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓడింది. ఆట నాలుగో రోజు తమ రెండో ఇన్నింగ్స్‌ను 233-5 వద్ద డిక్లేర్‌ చేసిన ఆసీస్‌.. పాకిస్తాన్‌ ఎదుట 449 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని నిలిపింది. కొండంత స్కోరును కరిగించే క్రమంలో పాక్‌.. 30.2 ఓవర్లలో 89 పరుగులకే చాపచుట్టేసింది. ఫలితంగా ఆసీస్‌కు భారీ విజయం దక్కింది. ఈ విజయంతో మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌లో ఆసీస్‌ 1-0 ఆధిక్యం సాధించింది.

84-2 పరుగుల ఓవర్‌ నైట్‌ స్కోరువద్ద నాలుగో రోజు ఆట ఆరంభించిన ఆసీస్.. స్మిత్‌ (45) వికెట్‌ త్వరగానే కోల్పోయింది. హెడ్‌ (14) కూడా విఫలమయ్యాడు. కానీ ఓపెనర్‌ ఉస్మాన్‌ ఖవాజా (90), మిచెల్‌ మార్ష్‌ (63 నాటౌట్‌)లు రాణించడంతో ఆసీస్‌ భారీ ఆధిక్యాన్ని సాధించింది.

అనంతరం భారీ ఛేదనలో పాకిస్తాన్‌ ఏ దశలోనూ లక్ష్యం దిశగా సాగలేదు. స్టార్క్‌ వేసిన తొలి ఓవర్‌లోనే వికెట్‌ కోల్పోయిన పాకిస్తాన్‌.. తర్వాత కూడా క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు నష్టపోయింది. కెప్టెన్‌ షాన్‌ మసూద్‌ (2)ను హెజిల్‌వుడ్‌ ఔట్‌ చేయగా ఇమామ్‌ ఉల్‌ హక్‌ (10) ను స్టార్క్‌ వికెట్ల ముందు దొరకబుచ్చుకున్నాడు. ఆదుకుంటాడనుకున్న బాబర్‌ ఆజమ్‌ (14) కూడా నిరాశపరిచాడు. సౌద్‌ షకీల్‌ (24) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. పాకిస్తాన్‌ చివరి ఆరుగురు బ్యాటర్లు సింగిల్‌ డిజిట్‌ స్కోర్లకే పరిమితమవడంతో ఆ జట్టుకు ఘోర పరాభవం తప్పలేదు. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో మిచెల్‌ స్టార్క్‌, జోష్‌ హెజిల్‌వుడ్‌లు తలా మూడు వికెట్లు తీయగా స్పిన్నర్‌ నాథన్‌ లియన్‌ రెండు, కెప్టెన్‌ పాట్‌ కమిన్స్‌ ఒక వికెట్‌ పడగొట్టారు. ఇరు జట్ల మధ్య డిసెంబర్‌ 26 నుంచి మెల్‌బోర్న్‌ వేదికగా బాక్సింగ్‌ డే టెస్టు జరుగనుంది.

