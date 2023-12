December 7, 2023 / 11:22 AM IST

Australian Open 2024 : వ‌చ్చే ఏడాది జ‌రుగ‌బోయే ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్(Australian Open 2024) బ‌రిలో నిలిచిన ఆట‌గాళ్ల జాబితా వ‌చ్చేసింది. గురువారం ఈ టోర్నీ నిర్వాహ‌కులు పురుషుల‌, మ‌హిళ‌ల విభాగంలో పోటీ ప‌డేవాళ్ల పేర్ల‌ను వెల్ల‌డించారు. మ‌హిళ‌ల డ్రాలో 99 మందికి నేరుగా అర్హ‌త ల‌భించ‌గా.. పురుషుల డ్రాలో 97 మంది నేరుగా క్వాలిఫై అయ్యారు. 2024 ఆరంభంలో ఆస్ట్రేలియా వేదిక‌గా జ‌న‌వ‌రి 14 నుంచి 28 వ‌ర‌కూ ఈ మెగా టోర్నీ జ‌రుగ‌నుంది.

ఈ ఏడాది జోరుమీదున్న నొవాక్ జ‌కోవిచ్(Novak Djokovic), ఇగా స్వియ‌టెక్‌(Iga Swiatek)ల‌కు టాప్‌సీడ్ ద‌క్కింది. ఈ మ‌ధ్యే తొడ‌కండ‌రాల గాయం నుంచి కోలుకున్న‌ ర‌ఫెల్ నాద‌ల్‌(Rafael Nadal), కాన్పు త‌ర్వాత విరామం తీసుకున్న‌ నొవామి ఒసాకా (Naomi Osaka) ఈ టోర్నీలో ఫేవ‌రెట్లుగా బ‌రిలోకి దిగబోతున్నారు. ఈ గ్రాండ్‌స్లామ్ పోరు కంటే ముందుగా వీళ్లిద్ద‌రూ బ్రిస్బేన్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ టోర్నీతో పున‌రాగ‌మ‌నం చేయ‌నున్నారు.

AO 2024 entry lists locked in. Let’s get this show on the road ☑️ 😎 https://t.co/fXGQluKVKn

— #AusOpen (@AustralianOpen) December 6, 2023