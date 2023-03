March 17, 2023 / 01:36 PM IST

Ind VS Aus | బోర్డర్‌-గవాస్కర్ టెస్టు సిరీస్‌ను చేజిక్కించుకున్న టీమ్‌ఇండియా.. వన్డే వార్‌కు సిద్ధమైంది. మూడు మ్యాచ్‌ల వ‌న్డే సిరీస్‌(AUSTRALIA TOUR OF INDIA ODI SERIES)లో భాగంగా నేడు భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా మధ్య వాంఖడే వేదికగా తొలి వన్డే జరుగనుంది. టాస్ గెలిచిన టీమ్‌ఇండియా మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్టుకు స్టీవ్ స్మిత్ కెప్టెన్సీ బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్టాడు. ఈ మ్యాచ్‌కు హార్దిక్‌ పాండ్యా (Hardik pandya) సారథ్యం వహిస్తున్నాడు. ఇండియ‌న్ జ‌ట్టులోకి స్పిన్న‌ర్ కుల్దీప్ యాద‌వ్ వ‌చ్చేశాడు. జ‌డేజా మ‌రో స్పిన్న‌ర్ పాత్ర‌ను పోషించ‌నున్నాడు. స్పీడ్ బౌల‌ర్ల‌లో ష‌మీ, సిరాజ్‌, థాకూర్ ఉన్నారు.

