March 17, 2023 / 04:01 PM IST

ముంబై: భార‌త్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి వ‌న్డేలో ఆస్ట్రేలియా.. 30 ఓవ‌ర్ల‌లో ఆరు వికెట్ల న‌ష్టానికి 174 ర‌న్స్ చేసింది. మ్యాక్స్‌వెల్, స్టోయినిస్‌ ప్ర‌స్తుతం క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. ఓ ద‌శ‌లో ఊపుడుమీదున్న మిచెల్ మార్ష్‌ను జ‌డేజా ఔట్ చేశాడు. మార్ష్ 81 ర‌న్స్ చేశాడు. అత‌ని ఇన్నింగ్స్‌లో 10 ఫోర్లు, అయిదు సిక్స‌ర్లు ఉన్నాయి. స్మిత్ 22, ల‌బుషేన్ 15, ఇంగ్లిస్ 26, గ్రీన్ 12 ర‌న్స్ చేసి నిష్క్రమించారు.మిచెల్ మార్ష్ వ‌న్డేల్లో 14వ హాఫ్ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు.

Can he convert it into triple figures? #INDvAUS | 📝: https://t.co/V30MqMC4km pic.twitter.com/cb0rW33Gbz

ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్ ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను కీప‌ర్ రాహుల్ అద్భుతంగా అందుకున్నాడు. క‌ట్ షాట్‌కు వెళ్లిన స్మిత్ బ్యాట్ నుంచి బంతి కీప‌ర్ దిశ‌గా వెళ్లింది. అయితే స‌రైన స‌మ‌యంలో జంప్ చేసిన రాహుల్‌.. సూప‌ర్‌గా ఆ క్యాచ్‌ను ప‌ట్టేశాడు. దానికి సంబంధించిన వీడియో ఇదే.

Edged and taken!@hardikpandya7 strikes and how good was that grab behind the stumps from @klrahul 💪

Steve Smith departs.

Watch his dismissal here 👇👇#INDvAUS @mastercardindia pic.twitter.com/yss3sj4N4z

— BCCI (@BCCI) March 17, 2023