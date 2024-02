February 11, 2024 / 08:01 PM IST

AUS vs WI: అడిలైడ్‌ ఓవల్‌ వేదికగా నేడు వెస్టిండీస్‌తో ముగిసిన మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా భారీ విజయం సాధించింది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో ఆసీస్‌ నిర్దేశించిన భారీ ఛేదనలో భాగంగా విండీస్‌ ఆటగాడు అల్జారీ జోసెఫ్‌ రనౌట్‌ అయినా.. అతడు ఆట కొనసాగించడం విశేషం. ఇదేదో అంపైర్‌ తప్పిదమో లేక టెక్నాలజీ చేసిన తప్పో కాదు.. ఆసీస్‌ ఆటగాళ్లు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల జోసెఫ్‌ బతికిపోయాడు. పరుగు తీసే క్రమంలో నాన్‌ స్ట్రయికర్‌ ఎండ్‌లో బౌలర్‌ స్టంప్స్‌ పడగొట్టినా.. టీవీ రిప్లేలో అతడు ఔట్‌ అయినట్టు స్పష్టంగా కనిపించినా జోసెఫ్‌ మాత్రం బ్యాటింగ్‌ కొనసాగించడం గమనార్హం.

వివరాల్లోకెళ్తే.. ఛేదనలో భాగంగా 19వ ఓవర్‌లో స్పెన్సర్‌ జాన్సన్‌ వేసిన మూడో బంతిని జోసెఫ్‌ కవర్స్‌ దిశగా డ్రైవ్‌ చేశాడు. అక్కడే ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న ఆసీస్‌ సారథి మిచెల్‌ మార్ష్‌.. బంతిని అందుకుని నాన్‌ స్ట్రయికర్‌ ఎండ్‌లో ఉన్న జాన్సన్‌కు విసిరాడు. జాన్సన్‌ బంతిని అందుకుని స్టంప్స్‌ను పడగొట్టాడు. బెయిల్స్‌ కిందపడే సమయానికి జోసెఫ్‌ బ్యాట్‌ క్రీజుకు కనీసం ఓ అడుగు దూరంలో ఉంది. కానీ జాన్సన్‌ మాత్రం జోసెఫ్‌ క్రీజులోకి వచ్చి ఉంటాడనుకుని అప్పీల్‌ చేయకుండానే బంతిని తీసుకుని నాలుగో బాల్‌ వేయడానికి వెళ్లిపోయాడు. అటు మార్ష్‌ కూడా రనౌట్‌ అప్పీల్‌ చేయలేదు. ఈ ఇద్దరే గాక మిగిలిన తొమ్మిది మంది ఆసీస్‌ ప్లేయర్లు అసలది ఔట్‌ కాదేమోలే అన్నట్టుగా భావించి లైట్‌ తీసుకున్నారు.

Extremely bizarre scenes were witnessed at Adelaide Oval.

Spencer Johnson & Mitchell Marsh attempted a run out against Alzarri Joseph and didn’t appeal

Spencer Johnson moved on for his next run up, and later, the big screen showed Alzarri Joseph clearly short of his ground. pic.twitter.com/Y69aFJbY1e

— Udit (@UditKhar) February 11, 2024