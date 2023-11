AUS vs AFG: కంగారూలకు డబుల్ స్ట్రోక్ ఇచ్చిన మ్యాంగో మ్యాన్.. నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయిన ఆసీస్

November 7, 2023 / 07:21 PM IST

AUS vs AFG: అఫ్గానిస్తాన్‌తో ముంబై వేదికగా జరుగుతున్న 39వ లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియాకు ఆదిలోనే షాకుల మీద షాకులు తాకుతున్నాయి. ఐపీఎల్‌ అభిమానులు మ్యాంగో మ్యాన్‌గా పిలుచుకునే అఫ్గానిస్తాన్‌ పేసర్‌ నవీన్‌ ఉల్‌ హక్‌.. ఆస్ట్రేలియాకు డబుల్‌ స్ట్రోక్‌ ఇచ్చాడు. విధ్వంసకర ఓపెనర్‌ ట్రావిస్‌ హెడ్‌ (0)తో పాటు మరో ప్రమాదకర ఆటగాడు మిచెల్‌ మార్ష్‌ (11 బంతుల్లో 24, 2 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) లను పెవిలియన్‌ చేర్చాడు. దీంతో 292 పరుగుల ఛేదనలో ఆసీస్‌.. 43 పరుగులకే రెండు కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది.

9వ ఓవర్లో ఆసీస్‌కు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. స్టార్‌ ఓపెనర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ (29 బంతుల్లో 18, 3 ఫోర్లు) ను అజ్మతుల్లా క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు. తొలి బంతికి వార్నర్‌ను ఔట్‌ చేసిన అజ్మతుల్లా.. మరుసటి బంతికే జోష్‌ ఇంగ్లిస్‌ (0) ను కూడా పెవిలియన్‌కు పంపి ఆసీస్‌ కష్టాలను రెట్టింపు చేశాడు. 9 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఆసీస్‌.. నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 51 పరుగులు చేసింది.

𝐀𝐳𝐦𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐧 🔥 𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐧𝐤𝐡𝐞𝐝𝐞!@AzmatOmarzay picks two in two as Josh Inglis edges one to the first slip where @IZadran18 pouches on safely! 👏#AfghanAtalan | #CWC23 | #AFGvAUS | #WarzaMaidanGata pic.twitter.com/64RPf1x8Ik

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) November 7, 2023