Asia Cup 2023 | మళ్లీ వర్షం అంతరాయం.. మూడు వికెట్లు కోల్పోయిన భారత్

September 2, 2023 / 04:53 PM IST

Asia Cup 2023 | ఆసియాక‌ప్‌లో భాగంగా జ‌రుగుతున్న భారత్ – పాకిస్థాన్‌ (India Vs Pakistan) మ్యాచ్‌కు వరుణుడు మ‌ళ్లీ అంతరాయం (Rain Stops Play) కలిగించాడు. దీంతో మ్యాచ్‌ను నిలిపివేశారు. ఆట ఆగిన స‌మ‌యానికి ఇండియా 3 వికెట్లు కోల్పోయి 51 ర‌న్స్ చేసింది. క్రీజ్‌లో శుభ్‌మన్ గిల్ (06), ఇషాన్ కిషన్ (02) పరుగులతో ఉన్నారు.

అంత‌కుముందు టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ మొద‌లుపెట్టిన భార‌త్‌కు బిగ్ షాక్ తగిలింది. పాకిస్థాన్ ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ షాహీన్‌ అఫ్రిది ఇద్ద‌రూ స్టార్ బ్యాట‌ర్ల‌నూ పెవిలియ‌న్‌కు పంపించాడు. షాహీన్‌ అఫ్రిది వేసిన 5వ‌ ఓవర్‌లో చివరి బంతికి కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ రోహిత్ శర్మ (11) క్లీన్‌బౌల్డ్ కాగా. ఆ త‌ర్వాత వేసిన ఏడో ఓవర్‌ మూడవ బంతికి విరాట్ కోహ్లీ ఔట‌య్యాడు.

Second interruption as rain stops play here at Pallekele.#AsiaCup2023 pic.twitter.com/bZbSXTvgoI

— BCCI (@BCCI) September 2, 2023