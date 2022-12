December 15, 2022 / 12:38 PM IST

చాటోగ్రామ్‌: ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్ టెస్టుల్లో 13వ హాఫ్ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టు రెండ‌వ రోజున అశ్విన్ కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. రెండు ఫోర్లు, రెండు సిక్స‌ర్ల‌తో అత‌ను టెస్టుల్లో 13వ అర్ధ‌శ‌త‌కాన్ని త‌న ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. 113 బంతులు ఆడిన అశ్విన్ వ్య‌క్తిగ‌తంగా 58 ర‌న్స్ స్కోర్ చేసి స్టంప్ ఔట‌య్యాడు. ఇండియా తాజా స‌మాచారం ప్రకారం.. 132 ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 392 ర‌న్స్ చేసింది. కుల్దీప్‌(40), ఉమేశ్ యాద‌వ్‌లు క్రీజ్‌లో ఉన్నారు.

FIFTY!

A well made half-century off 91 deliveries for @ashwinravi99 👏💪

This is his 13th in Test cricket.

Live – https://t.co/CVZ44NpS5m #BANvIND pic.twitter.com/n2lE5armDV

— BCCI (@BCCI) December 15, 2022