January 28, 2024 / 12:37 PM IST

Ashwin – Jadeja : భార‌త స్పిన్ ద్వ‌యం ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్(Ravichandran Ashwin), ర‌వీంద్ర జ‌డేజా (Ravindra Jadeja)లు బంతి అందుకున్నారంటే ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌కు వ‌ణుకే. హిట్ పెయిర్‌గా గుర్తింపు పొందిన వీళ్లిద్ద‌రూ టెస్టుల్లో టీమిండియాకు ఎన్నో చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యాలు అందించారు. అలాంటి ఈ జోడీకి ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో భంగ‌పాటు ఎదురైంది.

రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లండ్ బ్యాట‌ర్ల ధాటికి అశ్విన్, జ‌డ్డూలు చెత్త రికార్డు మూట‌గ‌ట్టుకున్నారు. ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఈ స్టార్ స్పిన్న‌ర్లు ఏకంగా వంద‌కు పైగా ప‌రుగులు స‌మ‌ర్పించుకున్నారు.

First time Ashwin & Jadeja have conceded over 100 each in an opposition’s second innings in India 😯#INDvENG pic.twitter.com/up0xuXkYQv

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 28, 2024