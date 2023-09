September 15, 2023 / 11:57 AM IST

కొలంబో: పాకిస్థాన్‌తో జ‌రిగిన ఆసియాక‌ప్(Asian Cup) మ్యాచ్‌లో.. శ్రీలంక అద్భుత విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసింది. థ్రిల్లింగ్‌గా సాగిన ఆ మ్యాచ్‌లో.. ఆఖ‌రి బంతికి విక్ట‌రీ కొట్టింది లంక‌. చివ‌ర్లో అస‌లంక సూప‌ర్ ఇన్నింగ్స్‌తో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. 253 ర‌న్స్ టార్గెట్‌తో బ‌రిలోకి దిగిన శ్రీలంక‌.. చివ‌రి ఓవ‌ర్‌లో 8 ర‌న్స్ అవ‌స‌రం కాగా.. ఆ టార్గెట్‌ను అందుకున్న‌ది. జ‌మ‌న్ ఖాన్ వేసిన ఆ ఓవ‌ర్‌లో అయిదో బంతికి ఫోర్‌, ఆరో బంతికి రెండు ర‌న్స్ తీసిన అస‌లంక‌.. శ్రీలంక విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. డ‌క్‌వ‌ర్త్ లూయిస్ ప‌ద్ధ‌తి ప్రకారం శ్రీలంక గెలుపొంది ఫైన‌ల్లోకి ప్ర‌వేశించింది. అస‌లంక 49 ర‌న్స్‌తో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఫైన‌ల్ ఓవ‌ర్‌కు చెందిన వీడియోను వీక్షించండి..

Go big, or go home 🇱🇰

Sri Lanka takes that spot in the finals as they end Pakistan’s journey in this tournament 💪🏼

Watch #AsiaCup2023 only on #DisneyPlusHotstar, free on the mobile app.#PAKvSL #FreeMeinDekhteJaao #AsiaCupOnHotstar #Cricket pic.twitter.com/PFFTuwo2CO

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) September 14, 2023