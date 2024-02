February 16, 2024 / 06:49 PM IST

AUSW vs SAW | స్వదేశంలో దక్షిణాఫ్రికాతో ఏకైక టెస్టు ఆడుతున్న ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెట్‌ జట్టు రికార్డుల దుమ్ము దులిపింది. పెర్త్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఆసీస్‌.. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 575 పరుగులకు డిక్లేర్‌ చేసింది. మహిళల క్రికెట్‌లో ఇదే అత్యధిక స్కోరు. అంతేగాక ఈ మ్యాచ్‌లో ఆ జట్టు మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌, పేస్‌ ఆల్‌ రౌండర్‌ అయిన అన్నాబెల్‌ సదర్లండ్‌.. టెస్టులలో అత్యంత వేగంగా డబుల్‌ సెంచరీ సాధించింది. 22 ఏండ్ల అన్నాబెల్‌.. 248 బంతుల్లోనే ఈ ఘనత అందుకుని పలు రికార్డులను బ్రేక్‌ చేసింది.

పెర్త్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా మొదట సౌతాఫ్రికాను తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 76 పరుగులకే ఆలౌట్‌ చేసింది. సఫారీ జట్టుకు ఇదే తొలి టెస్టు కావడం గమనార్హం. అనంతరం బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన ఆసీస్‌.. 12 పరుగులకే మూడు కీలక వికెట్లు కోల్పోయినా బెత్‌ మూనీ (78), కెప్టెన్‌ అలీస్సా హీలి (99) లతో పాటు అన్నాబెల్‌ (210), ఆష్లే గార్డ్‌నర్‌ (65) రాణించడంతో భారీ స్కోరు (575-9) సాధించింది. మహిళల క్రికెట్‌లో ఇంతకుముందు ఉన్న 569 పరుగుల రికార్డును బ్రేక్‌ చేసింది. ఆస్ట్రేలియా టెస్టులలో ఈ మ్యాచ్‌ కంటే ముందు భారత్‌పై 1984లో 525 పరుగులు చేసింది. ఆసీస్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 499 పరుగుల భారీ ఆధిక్యం దక్కించుకుంది. మహిళల క్రికెట్‌లో ఫస్ట్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో ఇదే అత్యధిక లీడ్‌. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో సఫారీలు మరోసారి తడబడుతున్నారు. రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి సఫారీలు.. 28 ఓవర్ల ఆట ఆడి 3 వికెట్లు కోల్పోయి 67 పరుగులు చేశారు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఆ జట్టు ఇంకా 432 పరుగులు వెనుకబడి ఉంది.

A new world record total for Australia in women’s Tests 💪 #AUSvSA pic.twitter.com/wpyatGSZbM

22 ఏండ్లకే డబుల్‌.. తొలి ఆస్ట్రేలియన్‌..

22 ఏండ్లకే డబుల్‌ సెంచరీ చేసిన అన్నాబెల్‌.. ఈ జాబితాలో భారత దిగ్గజ క్రికెటర్‌ మిథాలీ రాజ్‌ తర్వాతి స్థానంలో నిలిచింది. మిథాలీ రాజ్‌.. 19 ఏండ్లకే ఇంగ్లండ్‌పై డబుల్‌ సెంచరీ చేసింది. ఇందులో ఐదుగురు క్రికెటర్లు ఆసీస్‌కు చెందినవారే ఉండటం గమనార్హం. ఈ మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చినప్పుడు తొలుత 35 బంతులాడి ఏడు పరుగులే చేసిన అన్నాబెల్‌.. ఆతర్వాత గేర్‌ మార్చింది. ఉమెన్స్‌ క్రికెట్‌లో అన్నాబెల్‌ది 9వ ద్విశతకం. అత్యంత పిన్న వయసులో డబుల్‌ సెంచరీ చేసిన ఆసీస్‌ బ్యాటర్‌ ఆమెనే. ఉమెన్స్‌ క్రికెట్‌లో వేగంగా డబుల్‌ సెంచరీ సాధించినవారిలో అన్నాబెల్‌ అగ్రస్థానంలో ఉంది. అంతకుముందు ఈ రికార్డు.. ఆస్ట్రేలియాకే చెందిన కార్లెన్‌ రోల్టన్‌ పేరిట ఉండేది. రోల్టన్‌.. 2001లో ఇంగ్లండ్‌పై 306 బంతుల్లో డబుల్‌ సెంచరీ చేసింది. తాజాగా అన్నాబెల్‌ ఆ రికార్డును బ్రేక్‌ చేసింది.

Nailed!

A special moment for Annabel Sutherland who brings up her double century – with the final ball before tea! #AUSvSA pic.twitter.com/4smkkycMQe

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 16, 2024