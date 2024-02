February 4, 2024 / 02:57 PM IST

Angelo Mathews : శ్రీ‌లంక ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఏంజెలో మాథ్యూస్‌(Angelo Mathews) మ‌రోసారి వార్త‌ల్లో నిలిచాడు. వ‌న్డే ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రిగిన‌ లీగ్ మ్యాచ్‌లో టైమ్డ్ ఔట్(Timed Out) గా వెనుదిరిగిన మాథ్యూస్.. తాజాగా హిట్ వికెట్(Hit Wicket) అయ్యాడు. స్వ‌దేశంలో అఫ్గ‌నిస్థాన‌త్‌తో జ‌రుగుతున్న ఏకైక‌ టెస్టులో ఈ స్టార్ ఆట‌గాడు సూప‌ర్ సెంచ‌రీ బాదాడు. అత‌డి జోరు చూస్తేంటే డబుల్ సెంచ‌రీ కొడ‌తాడ‌నిపించింది. అయితే.. అనూహ్యంగా 141 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఔట‌య్యాడు.

కైస్ అహ్మ‌ద్ బౌలింగ్‌లో ఫైన్ లెగ్‌లో బౌండ‌రీ కొట్టాడు. కానీ, విచారంగా వికెట్లను చూస్తూ ఉండిపోయాడు. ఏం జ‌రిగిందే రిప్లే చూపించేదాకా ఎవ‌రికీ అర్థం కాలేదు. ఫోర్ బాదే క్ర‌మంలో అత‌డి బ్యాట్ వికెట్లకు తాకింది. దాంతో, చేసేదేమీ లేక‌.. నిరాశ‌గా పెవిలియ‌న్ బాట ప‌ట్టాడు.

101 ways of getting out.. Legend Angelo Mathews!pic.twitter.com/l7PqJxVR53

— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) February 4, 2024