July 23, 2024 / 05:09 PM IST

Andy Murray : టెన్నిస్ దిగ్గ‌జం, మాజీ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 ఆండీ ముర్రే(Andy Murray) అభిమానుల‌కు షాకిచ్చాడు. సుదీర్ఘ కెరీర్‌కు త్వ‌ర‌లోనే వీడ్కోలు ప‌లుకుతున్న‌ట్టు మంగ‌ళ‌వారం ముర్రే ప్ర‌క‌టించాడు. పారిస్ ఒలింపిక్స్ (Paris Olympics) త‌ర్వాత టెన్నిస్‌కు గుడ్ బై చెప్తాన‌ని బ్రిట‌ర్ సీనియ‌ర్ ఆట‌గాడు వెల్ల‌డించాడు.

‘ఒలింపిక్స్‌లో చివ‌రిసారి ఆడేందుకు నేను పారిస్ వ‌చ్చాను. బ్రిట‌న్‌కు ప్రాతినిధ్యం వ‌హించ‌డం నా కెరీర్‌లోని గొప్ప క్ష‌ణాల్లో ఒక‌టి. విశ్వ క్రీడ‌ల్లో ఆఖ‌రిసారి దేశానికి ఆడుతున్నందుకు చాలా గ‌ర్వ‌ప‌డుతున్నా’ అని 37 ఏండ్ల ముర్రే త‌న ఎక్స్ ఖాతా పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చాడు. వ‌య‌సు పెర‌గ‌డంతో పాటు గాయాలు వేధిస్తుండ‌డంతో ఆట‌కు అల్విదా ప‌ల‌కాల‌ని ముర్రే నిర్ణ‌యించుకున్న‌ట్టు స‌మాచారం.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1

— Andy Murray (@andy_murray) July 23, 2024