July 23, 2024 / 04:41 PM IST

Paris Olympics | మరో రెండు రోజుల్లో మొదలుకాబోయే ప్రతిష్టాత్మక ఒలింపిక్స్‌కు ముందు పారిస్‌లో గ్యాంగ్‌రేప్‌ ఘటన కలకలం రేపింది. పారిస్‌ చూసేందుకు వచ్చిన ఆస్ట్రేలియా మహిళపై ఐదుగురు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డ ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. పారిస్‌ నడిబొడ్డులో ఉన్న బోల్‌వార్డ్ డి క్లించి ప్రాంతంలో శనివారం తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు ఈ దారుణం జరిగినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

పారిస్ స్థానిక మీడియా వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. పారిస్‌ చూసేందుకు వచ్చిన ఓ ఆస్ట్రేలియన్‌ టూరిస్ట్‌పై ఐదుగురు దుండగులు గ్యాంగ్‌రేప్‌కు పాల్పడ్డారు. వాళ్ల నుంచి తప్పించుకున్న బాధితురాలు స్థానికంగా ఉన్న ఓ కబాబ్‌ షాప్‌లో తలదాచుకుంది. కానీ దుండగులు అక్కడికి కూడా వచ్చి ఆమెను తీసుకెళ్లేందుకు యత్నించగా అక్కడే ఉన్న ఆ షాప్‌ నిర్వాహకులు ఆమెను రక్షించారు. డ్రెస్‌ అంతా చిందరవందరగా అయి గాయాలతో బాధపడ్డ ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Australian woman gang r*ped by group of African migrant men in Paris, just days before the Olympics.

The 25 year old woman told police she was attacked by ‘by five men of African appearance’ near the Moulin Rouge on Saturday- according to Daily Mail.

After the attack the… pic.twitter.com/uER1zGz3PE

— Oli London (@OliLondonTV) July 23, 2024