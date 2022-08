August 23, 2022 / 10:24 AM IST

భారత యువ చెస్ గ్రాండ్‌మాస్టర్ ప్రజ్ఞానంద.. ప్రపంచ నెంబర్ వన్ మాగ్నస్ కార్లసన్‌కు మరోసారి షాకిచ్చాడు. ఎఫ్‌టీఎక్స్ క్రిప్టో కప్‌లో అద్భుతమైన ఎత్తులతో కార్లసన్‌ను ఓడించాడు. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, బిలియనీర్ ఆనంద్ మహీంద్ర.. ప్రజ్ఞానందను కొనియాడుతూ ట్వీట్ చేశారు.

‘‘మనందరం కూడా ప్రజ్ఞానంద పేరును ఎలా రాయాలో నేర్చుకోవాలి. తీక్షణమైన చూపులతో కనిపిస్తున్న ఈ కుర్రాడిని చూడండి. ఒకవేళ చెస్ అనేది గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ (సింహాసనం కోసం ఆడే ఆట) అయితే.. త్వరలోనే ఆ సింహాసనంపై కొత్త వ్యక్తిని చూస్తామేమో?’’ అంటూ మహీంద్ర ట్వీట్ చేశారు. కార్లసన్‌ను ఓడించడం ప్రజ్ఞానందకు ఇది తొలిసారేమీ కాదు. ఇంతకుముందు కూడా కార్లసన్‌కు ఇలాగే షాకిచ్చి ఉన్నాడీ తమిళనాడు కుర్రాడు.

Take a good look at that young, but intense face. If Chess is a Game of Thrones then there may be a new occupier of the throne soon… 👏🏽👏🏽👏🏽 (And we should all learn how to spell his name correctly!) https://t.co/lLKWyO8XBm

— anand mahindra (@anandmahindra) August 22, 2022