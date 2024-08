August 17, 2024 / 09:56 PM IST

Anand Mahindra : నూట న‌ల‌భై కోట్లకుపైగా జ‌నాభా క‌లిగిన భార‌త్ ఒలింపిక్స్‌లో రెండంకెల ప‌త‌కాలు గెల‌వ‌లేక‌పోవ‌డం ఆశ్చ‌ర్య‌క‌ర‌మే. విశ్వ క్రీడ‌ల్లో మ‌న క్రీడాకారులు ఎంత ప్ర‌య‌త్నించినా ప్ర‌పంచంతో పోటీ ప‌డ‌లేక‌పోతున్నారు. తాజాగా పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లోనూ ఆరు ప‌త‌కాలతో భార‌త్ 71వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ నేప‌థ్యంలో టెక్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్ర‌ (Anand Mahindra) ఆస‌క్తిక‌ర పోస్ట్‌ పెట్టారు. భార‌త దేశ ఒలింపిక్ ర్యాంక్ ప‌డిపోవ‌డంతో బాధేస్తోందని అన్నారు.

ఒలింపిక్స్‌లో ప‌త‌కాలు గెల‌వ‌కుండా ఈ భూమ్మీద మ‌న‌ల్ని ఆపుతున్నది ఏదీ? అని మ‌హీంద్ర ప్ర‌శ్నించారు. ‘పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో భార‌త క్రీడాకారుల విజ‌యం ప‌ట్ల గ‌ర్వ‌ప‌డుతున్నా. అదే స‌మ‌యంలో ఓవ‌రాల్ ర్యాంకింగ్స్‌లో మ‌న దేశ ర్యాంక్ చూసి నాకు ఎంతో బాధ‌గా ఉంది. సామార్థ్యం మేర‌కు ఎలా ఆడాలి? దేశ జ‌నాభా గౌర‌వాన్ని కాపాడే ప‌త‌కాలు గెల‌వాలి? అని ఇలా ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి ఒక థియ‌రీ ఉంటుంది. కానీ, ఈ విష‌యంలో నాకు ఆలోచ‌న త‌ట్ట‌డం లేదు. చాలా అయోమ‌యంలో ఉన్నాను.

I’m extremely proud, of course, of our valiant medal winners of the Paris Olympics.

But I have to confess a sense of distress when seeing our overall ranking plummet.

Everyone usually has a great theory about what we need to do to live up to our potential & garner a… pic.twitter.com/ZS3SjVBvFn

— anand mahindra (@anandmahindra) August 17, 2024