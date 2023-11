Mini Brazil in India: ఇండియాలో ‘మినీ బ్రెజిల్’.. ప్రధాని సైతం ఫిదా.. ఆ ఊరు ఎక్కడుందంటే..!

November 21, 2023 / 04:03 PM IST

Mini Brazil in India: భారత్‌లో క్రికెట్‌ ఓ మతం. క్రికెట్‌ను మించి క్రేజ్‌ ఉన్న క్రీడ లేదన్నా అతిశయెక్తి లేదు. వరల్డ్‌ కప్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ను ఒక్క డిస్నీ హాట్‌ స్టార్‌లోనే సుమారు ఆరు కోట్ల మంది వీక్షించగా టీవీలలో అయితే రేటింగుల రికార్డులన్నీ మటుమయమయ్యాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత క్రేజ్‌ ఉన్న ఫుట్‌బాల్‌కు మనదగ్గర క్రేజ్‌ లేదని చెప్పకతప్పదు. గతేడాది ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్‌ నుంచే ఈ క్రీడపై యూత్‌లో అంతో ఇంతో క్రేజ్‌ పెరుగుతోంది. భారత్‌ కూడా ఫుట్‌బాల్‌ ఆడుతున్నా ఎవర్నైనా పిలిచి భారత ఫుట్‌బాల్‌ సారథి ఎవరని అడిగినా చెప్పలేని దయనీయ స్థితిలో ఆ క్రీడ ఉంది. దేశంలో కూడా కేరళ, పశ్చిమబెంగాల్‌, ఈశాన్య భారతంలోని కొన్ని చోట్ ఫుట్‌బాల్‌కు ఉన్న క్రేజ్‌ మరే రాష్ట్రంలోనూ కనిపించదు. అయితే మధ్య భారతంలో కూడా ఇటీవల కాలంలో ఓ గ్రామం ఫుట్‌బాల్‌కు అడ్డాగా మారుతోంది. ఆ గ్రామాన్ని ఇప్పుడు భారత్‌లో ‘మినీ బ్రెజిల్‌’ అని పిలుస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ ఊరు ఎక్కడుంది..? దాని కథా కమామీషు ఏంటంటే..

మధ్య భారతాన మరో బ్రెజిల్‌

మధ్యప్రదేశ్‌లోని షాదోల్‌ జిల్లా బిచార్‌పూర్‌ మినీ బ్రెజిల్‌ గా ప్రసిద్ధికెక్కుతోంది. గత కొన్నాళ్లుగా ఈ ఊరిపేరు సోషల్‌ మీడియాలో మార్మోగిపోతోంది. స్వయంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సైతం తన ‘మన్‌ కీ బాత్‌’ కార్యక్రమంలో ఈ గ్రామం గురించి ప్రస్తావించి ప్రశంసలు గుప్పించారు. గిరిజన ప్రాంతమైన షాదోల్లో బిచార్‌పూర్‌ మారుమూల పల్లె. ఇక్కడ్నుంచి ఇప్పటికే 45 మంది ఫుట్‌బాలర్లు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీలలో రాణిస్తున్నారు. సంజయ్‌ కుండె, రజినీ సింగ్‌, లక్షమీ సాహిస్‌, అనిల్‌ సింగ్ గోండ్‌, హనుమాన్‌ సింగ్‌లు జాతీయ స్థాయిలో మెరుస్తున్నారు.

అతడి కృషి..

ఈ గ్రామం ఇంతటి పేరు సంపాదించుకోవడానికి కారణం కోచ్‌ రాయిస్‌ అహ్మద్‌. మాజీ ఫుట్‌బాల్‌ ప్లేయర్‌ అయిన అహ్మద్‌.. స్థానికంగా ఉన్న యువకుల ప్రతిభను గుర్తించి తన సొంత ఖర్చుతో గ్రౌండ్‌, ఇతర వసతులను సమకూర్చుకుని మెరికల్లాంటి ఫుట్‌బాల్‌ ప్లేయర్లను తయారుచేస్తున్నాడు. వారికి తన సొంత ఖర్చుతో టోర్నీలకు తీసుకెళ్లడం.. విజయాలు సాధించడంతో అహ్మద్‌పై స్థానికంగా ఉన్న యువతకు నమ్మకం కుదరింది. రిలయన్స్‌ ఫౌండేషన్‌ కూడా ఈ గ్రామంలో ఫుట్‌బాల్‌ క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు తోడ్పాటునందిస్తోంది. ఇప్పుడు ఆ ఊరి నుంచి ఇంటికి ఒక ఫుట్‌బాలర్‌ తయారవుతున్నాడు. ఈ యజ్ఞం ఇలాగే కొనసాగి మెరికల్లాంటి ఫుట్‌బాలర్లు పుట్టుకొస్తే ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్‌లో భారత్‌ ఆడే రోజు ఎంతో దూరంలో ఉండకపోవచ్చు.

