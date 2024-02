February 19, 2024 / 11:53 AM IST

IPL : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్.. ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లో టీ20 లీగ్స్(T20 Leagues) ద‌శ దిశ‌ను మార్చేసింద‌నే చెప్పాలి. కోట్లు కురిపించే ఐపీఎల్‌లో ఒక్క సీజ‌న్ ఆడినా చాలు.. త‌మ జ‌న్మ ధ‌న్య‌మైన‌ట్టే అనుకునే ఆట‌గాళ్లు కోకొల్ల‌లు. ఈ లీగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో జాతీయ జ‌ట్టుకు ఎంపికైన కుర్రాళ్లూ చాలామందే. అందుక‌నే కాబోలూ అంత‌ర్జాతీయంగా ఎన్ని లీగ్స్ పుట్టుకొచ్చినా ఐపీఎల్ ‘ఈజ్ ది బెస్ట్’ అంటారంతా.

మ‌రో నెల రోజుల్లో 17వ సీజ‌న్ మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది. ఈ లీగ్ తొలి సీజ‌న్ మొద‌లై 16 ఏండ్లు పూర్తైన సంద‌ర్భంగా క్రికెట్ దిగ్గ‌జాలు కొంద‌రు ‘ఆల్‌టైమ్ గ్రేటెస్ట్ ఐపీఎల్ టీమ్‌’ను ప్ర‌క‌టించారు. టామ్ మూడీ, మాథ్యూ హెడెన్, వ‌సీం అక్ర‌మ్‌, డేల్ స్టెయిన్‌తో కూడిన లెజెండ్స్ బృందం ఈ జ‌ట్టును ఎంపిక చేసింది.

